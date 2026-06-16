İMİB Başkanı Metin Çekiç'ten hakkında çıkan iddialara yanıt: Söz konusu dosya ticari bir hukuki ihtilaf

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Metin Çekiç, son günlerde bazı basın yayın organlarında kendisi ve İMİB hakkında yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çekiç, haberlere konu olan sürecin iki şirket arasında geçmiş yıllarda imzalanan ticari bir sözleşmeden kaynaklanan hukuki bir uyuşmazlık olduğunu belirterek, kamu zararını veya kamu görevini ilgilendiren herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan Çekiç, bazı yayınlarda kesinleşmiş bir yargı kararı varmış gibi haber yapılmasının masumiyet karinesi ve basın etiğiyle bağdaşmadığını savundu.

Açıklamasında söz konusu haberlerin kamuoyunu bilgilendirmekten çok, sektörün iradesiyle gerçekleşen seçim sonuçlarını kabul edemeyen çevrelerin beklentilerine hizmet ettiğini öne süren Çekiç, seçimlerin ardından kişisel hesaplaşmaların sürdürüldüğünü ve devam eden yargı süreçlerinin sektör üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını iddia etti.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin gücünü üyelerinin ortak iradesinden aldığını belirten Çekiç, görevlerini aynı sorumluluk anlayışıyla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Maden sektörünün geçmişte birçok zorluğu birlik ve dayanışma içinde aştığını ifade eden Çekiç, kişisel hırsların ve algı çalışmalarının sektörün ortak menfaatlerinin önüne geçemeyeceğini belirterek, üyelere ve ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.