İMİB, sektörün sorunlarını ve yeni dönem yol haritasını Bursa’da masaya yatırdı

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun ziyaret edilirken, sektör temsilcileriyle Sektörel İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kalfa ile MADSİAD yönetimi de toplantıya katılarak programa destek verdi.

Türkiye’nin önemli üretim ve sanayi merkezlerinden Bursa’da gerçekleştirilen buluşmada madencilik sektörünün mevcut durumu, üreticilerin ve ihracatçıların sahada karşılaştığı sorunlar, kamu ile yürütülen temaslar, yeni pazar arayışları ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar ele alındı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, Bursa’nın Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, güçlü sanayi yapısının arkasında madencilik sektörünün önemli bir rolü bulunduğunu söyledi.

Otomotivden makineye, tekstilden yapı sektörüne kadar birçok sanayi kolunun ihtiyaç duyduğu hammaddenin temelinde madenciliğin bulunduğunu belirten Çekiç, güçlü bir madencilik sektörünün güçlü bir sanayi ve daha rekabetçi bir Türkiye anlamına geldiğini ifade etti.

"Sektörümüzün olduğu yerde olacağız"

Yeni yönetim döneminde istişareyi çalışmalarının merkezine aldıklarını belirten Çekiç, İMİB ile üyeleri arasındaki mesafeyi azaltmayı ve sektör temsilcilerinin karar süreçlerine daha fazla katılımını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çekiç, “Biz bu toplantıları yalnızca yaptıklarımızı anlatmak için gerçekleştirmiyoruz. Sektörümüzü dinlemek, üreticimizin ve ihracatçımızın karşılaştığı sorunları doğrudan kendilerinden öğrenmek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek istiyoruz. İstanbul’da başlayan sektörel istişare toplantılarımızı Kastamonu’nun ardından Bursa’ya taşıdık. Her buluşmadan yanımıza yeni bir başlık, yeni bir öneri ve takip etmemiz gereken yeni bir gündem alıyoruz. Bizim için gerçek istişare tam olarak budur” dedi.

Valilikle sektörün gündemi paylaşıldı

Bursa programı kapsamında İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç ve beraberindeki heyet, Bursa Valisi Erol Ayyıldız işe Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun’u ziyaret etti. Görüşmelerde madencilik sektörünün Bursa ve Türkiye ekonomisindeki yeri, sektörün üretim ve ihracat kapasitesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm beklentileri değerlendirildi.

Çekiç, sektörün geleceği açısından kamu ile kurulan doğrudan temasın büyük önem taşıdığını belirterek, “Üreticimizin yatırım yapabildiği, ihracatçımızın rekabet gücünü koruyabildiği ve sektörümüzün önünü görebildiği bir yapıya ihtiyacımız var. Bunun yolu da sektör ile kamu arasındaki güçlü diyalogdan geçiyor. Sorunlarımızı ilgili kurumlara aktarmanın yanında, çözüm önerilerimizi de ortaya koyuyoruz ve sonuç alıncaya kadar sürecin takipçisi oluyoruz” diye konuştu.

MADSİAD'dan Bursa buluşmasına destek

Bursa’daki Sektörel İstişare Toplantısı’na MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kalfa ile dernek yönetimi de katıldı. Bölgedeki maden ve doğal taş sektörünün temsilcileriyle birlikte gerçekleştirilen toplantıda üretim, ihracat, yatırım ortamı, izin süreçleri ve sektörün rekabet gücünü etkileyen başlıklar ele alındı.

İMİB ile sektör dernekleri arasındaki güçlü iş birliğinin önemine dikkat çeken Çekiç, yerel sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyiminin birliğin çalışmalarına yön verdiğini vurguladı.

Çekiç, sektörün ortak sorunlarında ortak hareket edilmesinin hem kamu nezdindeki çalışmaları hem de ihracata yönelik faaliyetleri güçlendirdiğini ifade etti.

"Sorun varsa İMİB'in de gündemindedir"

Yeni dönemde kamu ile yürütülen temaslara da değinen Çekiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla sektörün gündemindeki konuları doğrudan ele aldıklarını belirtti.

İzin süreçlerinden finansmana erişime, istihdamdan ihracat desteklerine kadar birçok alanda çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Çekiç, “Bizim yaklaşımımız çok net. Üyemiz bir problemle karşı karşıyaysa o konu İMİB’in de gündemidir.

Konuyu ilgili kuruma aktarmakla yetinmeyeceğiz. Mümkün olan her alanda çözümün takipçisi olacağız” dedi.

Finansmana erişim konusunda Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme A.Ş. ile temaslar yürüttüklerini, Türk Hava Yolları ile de hava kargo maliyetleri, uluslararası tanıtım faaliyetleri, fuarlar ve ticaret heyetleri gibi ihracatçıyı doğrudan ilgilendiren başlıkları ele aldıklarını kaydeden Çekiç, amaçlarının üreticinin işini kolaylaştırmak ve ihracatçının rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi.

Yeni pazarlar ve Turkish Stones çalışmaları sürecek

İMİB’in yeni dönemde yalnızca Türkiye’deki saha çalışmalarına değil, uluslararası pazarlara yönelik faaliyetlere de ağırlık verdiğini belirten Çekiç, Özbekistan’dan Şam’a, Marmomac’tan World Architecture Festival’a kadar farklı platformlarda Türk madencilik sektörünü temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türk doğal taşının uluslararası tanıtımında Turkish Stones markasının stratejik önem taşıdığını vurgulayan Çekiç, “Dünyadaki müşterinin bizi bulmasını bekleyemeyiz. Biz müşterinin olduğu yere gitmek zorundayız. Hatta bunun da ötesine geçip mimarlara, tasarımcılara ve proje karar vericilerine doğrudan ulaşmalıyız. Turkish Stones ile Türk doğal taşını yalnızca bir hammadde olarak değil; tasarımın, mimarinin ve kültürün parçası olan yüksek değerli bir ürün olarak konumlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Sen yok, biz varız"

İMİB’in yeni yönetim döneminde üyelerle daha yakın, katılımcı ve sahaya dayalı bir yönetim anlayışı benimsediğini belirten Çekiç, Bursa buluşmasının da bu yaklaşımın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Çekiç, “Başarıyı yalnızca kaç organizasyon gerçekleştirdiğimizle ölçmeyeceğiz. Bir ticaret heyetinin sonunda üyemiz yeni bir bağlantı kurabiliyor mu, bir fuarın ardından yeni sipariş geliyor mu, kamu ile yaptığımız temaslar sahadaki bir sorunun çözümüne katkı sağlıyor mu; biz bunlara bakacağız. Sorunun yaşandığı yerde olacağız. Çözüm Ankara’daysa Ankara’ya gideceğiz. Yeni müşteri dünyanın başka bir ucundaysa ihracatçımızla birlikte oraya ulaşacağız. İMİB’i yalnızca bir yönetimin değil, bütün üyelerimizin ortak yapısı olarak görüyoruz. ‘Sen ben yok, biz varız’ derken kastettiğimiz tam olarak budur” dedi.