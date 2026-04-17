İMİB’de adaylık tartışması büyüyor: “Hukukun arkasından dolaşılıyor”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Metin Çekiç, seçim sürecinde diğer aday Ali Emiroğlu’nun seçime giremeyeceğinin öğrenilmesinin ardından gündeme gelen ‘vekil başkan’ ve ‘aile içi geçiş’ senaryolarına tepki gösterdi. Çekiç, ihracatçı birliklerinin mevzuatla yönetildiğini hatırlatarak, adaylık şartlarına ilişkin düzenlemelerin kişiye özel olmadığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne bağlı 61 ihracatçı birliğinin tamamını kapsadığını vurguladı.

Mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar

Seçim süreçlerinde yetkili kurumların Ticaret Bakanlığı, ilçe seçim kurulu ve birlik genel sekreterlikleri olduğunu ifade eden Metin Çekiç, söz konusu düzenlemenin yeni ortaya çıkmış bir durum olmadığına dikkat çekti. Ali Emiroğlu ve Ergün Efendioğlu cephesinin kendi açıklamalarında da bu durumu önceden bildiklerini, görüş aldıklarını, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne heyet olarak ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdiğini hatırlatan Çekiç, “Uzun süredir bilinen bir mevzuat hükmünün seçimlere günler kala farklı bir mağduriyet söylemiyle gündeme getirilmesi sektörümüz açısından doğru bir yaklaşım değildir” değerlendirmesinde bulundu.

İMİB geçiş formülüyle yönetilemez

Çekiç, buna rağmen ortaya atılan ‘vekil başkan’ ve ‘geçiş planı’ gibi formüllerin ihracatçı birliği yönetim anlayışıyla bağdaşmadığını belirterek, “İhracatçı birlikleri açık, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yönetilir. Hukukun etrafından dolanan formüllerle değil, üyelerin iradesiyle yönetilir. Sektör temsilcilerinden bu tür bir yöntemi kabul etmelerini istemek doğru değildir. Emiroğlu ve ekibi sektörümüzü hukuksuzluğa itmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Sürecin başından bu yana mevzuatın açık olduğunu vurgulayan Çekiç, “Bu karar bir kişiye yönelik değil, tüm ihracatçı birliklerini kapsayan genel bir düzenlemedir. Buna rağmen farklı senaryolarla yönetim modeli oluşturma arayışları, sektörümüzde belirsizlik yaratmaktadır. İMİB vekil başkan ya da geçiş formülleriyle yönetilemez” dedi.

Kurallar çok açık

Sektörün güven ve şeffaflık beklentisine dikkat çeken Metin Çekiç, ihracatçıların hukuka uygun, net ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını hak ettiğini belirterek, "Maden ihracatçıları birliği üyelerimizin karşısına belirsiz görev değişimleri ve sonradan planlanan devir senaryolarıyla çıkılması doğru değildir. Sektörümüzün ihtiyacı açık bir yönetim iradesidir. Kurallar bellidir, süreç nettir. Bu sürecin dışında önerilen modeller sektörümüzün kurumsal yapısıyla bağdaşmamaktadır" diye konuştu.