İMİB’de yeni dönem başladı: Metin Çekiç görevi Eyüp Batal’dan devraldı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Birlikte ayrıca Maden Sektör Kurulu Toplantısı yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde de devir teslim töreni düzenlendi. Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, görevini İMMİB Genel Sekreteri Armağan Vurdu’nun katılımıyla yeni Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç’e devretti. Yeni yönetimde başkan yardımcıları ise Merve Hazardın Nazikoğlu ile Kazım Büyükgüçlü oldu. Devir teslim töreninin ardından gerçekleştirilen genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı. Toplantıda sektörün mevcut sorunları, küresel pazarlardaki gelişmeler ve yeni döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Ortak akıl ön planda olacak

Toplantıda konuşan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, yeni dönemde geçmiş dönemde hayata geçirilen başarılı projelerin devam edeceğini belirterek, daha kapsayıcı, katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyledi. Çekiç, tüm ihracatçıların temsil edildiği kapsayıcı bir yönetim modeli oluşturacaklarını ifade ederek, karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlenecek komite yapılarının hayata geçirileceğini dile getirdi. Temsilde eşitlik anlayışıyla sektörün tüm paydaşlarının sürece dahil edilmesini hedeflediklerini belirten Çekiç, ortak aklın ön planda olduğu bir yönetim modeli oluşturacaklarını kaydetti.

Katma değerli ihracat

Yeni dönemde ihracatta katma değeri artırmaya odaklanacaklarını vurgulayan Çekiç, Turkish Stone markasının küresel ölçekte daha güçlü konumlandırılması için çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyledi. Türk doğal taşının yalnızca ham madde olarak değil; tasarım, kalite ve marka değeriyle öne çıkması gerektiğini ifade eden Çekiç, bu doğrultuda yeni pazarlara yönelik ticaret heyetleri ve alım organizasyonlarının artırılacağını belirtti. Yabancı alıcıların Türkiye’deki ocaklar ve üretim tesisleriyle doğrudan buluşturulmasının önemine dikkat çeken Çekiç, sektörün üretim gücünün yerinde gösterileceği organizasyonlara ağırlık vereceklerini kaydetti. Dijitalleşmenin sektör açısından önemine de değinen Çekiç, sanal fuar ve B2B platformlarının kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.