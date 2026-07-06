İMİB'den maden sektöründeki 14 soruna 14 çözüm önerisi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslarda madencilik sektörünün öncelikli gündem maddelerini ilgili bakanlıklara taşıdı.

İMİB Yönetimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile gerçekleştirdiği görüşmede üretim, yatırım ve ruhsat süreçlerine ilişkin 7 maddelik çözüm dosyasını sunarken, Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu, Sezai Uçarmak ve Özgür Volkan Ağar ile yapılan görüşmelerde ise ihracat ve dış ticarete yönelik 7 maddelik ayrı bir dosyayı paylaştı.

Güçlü diyalog zemini

Ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede kamu ile sektör arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Metin Çekiç, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hem de Ticaret Bakanlığı’nın madencilik sektörünün gelişimine yönelik yapıcı yaklaşımı ve çözüm odaklı bakış açısının sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Çekiç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilen sektör beklentilerini ise şöyle sıraladı:

“Birincisi; devlet hakkı hesaplamalarının gerçek satış fiyatları esas alınarak yapılmasını ve üretim maliyetlerinin dikkate alınmasını istiyoruz. İkincisi; mücbir sebepler nedeniyle üretim yapılamayan geçici tatil dönemlerinde devlet hakkı ve arazi izin bedelleri alınmamalı. Üçüncüsü; UMREK raporlama sisteminin ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesini, yüzeye yakın rezervlerde zorunluluğun kaldırılmasını, diğer sahalarda ise uygulama süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Dördüncüsü; birden fazla rödövans sözleşmesini sınırlayan düzenlemenin yeniden değerlendirilmesini, mevcut yatırımların ve kazanılmış hakların korunmasını bekliyoruz. Beşincisi; özellikle mermer ocaklarında pasa değerlendirme tesisleri için ÇED ve orman izin süreçlerinin kolaylaştırılmasını istiyoruz. Altıncısı; madencilik yatırımlarının finansmana erişimini kolaylaştıracak standart teminat ve kredi mekanizmalarının oluşturulması, bankacılık süreçlerinin hızlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Yedincisi ise rehabilitasyon bedeli ile birlikte ağaçlandırma ve mera alanlarında tahsil edilen ilave bedellerin mükerrer maliyet oluşturduğu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.”

İhracat odaklı 7 talep

Çekiç, Ticaret Bakanlığı’na sunulan ikinci dosyada ise ihracatın önünü açacak talepleri şu sözlerle anlattı:

“Birincisi; ihracatçılarımıza sağlanan yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılmasını ve ihracat bedelinde sonradan yaşanan ticari nedenli düşüşlerde daha önce ödenen desteğin geri alınmamasını istiyoruz. İkincisi; madencilik sektörüne özel Eximbank finansman programlarının oluşturulmasını, kredi süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve sektörümüze uygun teminat modellerinin geliştirilmesini talep ediyoruz. Üçüncüsü; doğal taş ve madencilik ürünlerinde özellikle uzak pazarlara yönelik navlun destek mekanizmasının hayata geçirilmesini bekliyoruz. Dördüncüsü; sektörümüz ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonu güçlendirecek İMİB Ankara Ofisi Projesi’nin desteklenmesini istiyoruz. Beşincisi; şahıs işletmesi statüsünde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın da fuar, ticaret heyeti ve alım heyeti gibi Ticaret Bakanlığı desteklerinden yararlanabilmesini talep ediyoruz. Altıncısı; ihracat bedelini ülkeye getiren ancak bozdurma yükümlülüğündeki eksiklikler nedeniyle uygulanan idari yaptırımların yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Yedincisi ise Azerbaycan, Brezilya ve Cezayir gibi önemli pazarlarda doğal taş ihracatını zorlaştıran yüksek gümrük vergilerinin düşürülmesine yönelik ticaret anlaşmalarının geliştirilmesini ve yeni girişimlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz.”