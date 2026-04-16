İMİB Başkanı Batal: Maden ihracatı 50 milyar dolara çıkabilir

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 50’nci yılını İzmir’de düzenlenen törenle kutladı. ‘İMİB 50. Kuruluş Yıl Dönümü’ töreninde en çok ihracat gerçekleştiren şirketler ve 13’üncü kez düzenlen Mimari Doğal Taş Yarışması’nın kazananları da ödüllendirildi.

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal ve Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Maden sektörünü bir araya getiren gecede konuşan Eyüp Batal, düzenlenen organizasyonda sadece bir yıl dönümünü kutlamadıklarını, 50 yıllık bir emeği selamladıklarını söyledi. İMİB’in 115 üye ile başladığı yolculuğunun 6 bin 371 üyeyle devam ettiğine vurgu yapan Batal, “50 ülkeye ihracat yapılırken, bugün 200’den fazla ülkeye ulaşıyoruz. Yarım asırlık bu yolculuk, sektörümüzün kararlılığının en güçlü göstergesi.” dedi.

2025 ihracatı 6,2 milyar dolar

Madencilik sektörünün bu ülkenin en güçlü alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Eyüp Batal, “Toprağımız zengin, potansiyelimiz büyük. Türk madenciliği bugün dünyanın pek çok ülkesinde biliniyor. Bu başarı, sektörümüzün ortak emeğinin sonucu. Ancak geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam önemli ama potansiyelimizin gerisinde. Türkiye’nin maden zenginliği çok daha büyük bir tabloyu mümkün kılıyor. Sorunları çözülmüş, yatırım ortamı güçlendirilmiş, üretim ve ihracat dengesi kurulmuş bir madencilik sektörü, 50 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayabilir. Bu hedef yalnızca sektörün değil, Türkiye ekonomisinin hedefidir. Gelecek 50 yılda da, katma değerli üretimi artıran, doğal taşta markalaşmayı tamamlayan, kritik minerallerde söz sahibi olan, sürdürülebilir madencilik anlayışını güçlendiren bir sektör inşa etmek zorundayız.” diye konuştu.

‘Türk doğal taşının tanıtımını güçlendirdik’

Görev yaptıkları dört yıl boyunca İMİB çatısı altında çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Eyüp Batal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk doğal taşının tanıtımını güçlendirdik. Uluslararası platformlarda daha görünür olduk. Sektörümüzü mimarlık ve tasarım dünyasıyla buluşturduk. Yeni pazarlara açılmak için yoğun bir çalışma yürüttük. Birliğimizin kurumsal yapısını daha da güçlendirdik. Türk taşının küresel ölçekte tanıtımı için önemli projeler geliştirdik. Mimarlar ve tasarımcılarla iş birliklerini artırdık. Uluslararası organizasyonlarda sektörümüzü daha güçlü temsil ettik. Yeni pazarlara ulaşmak için alım heyetleri ve tanıtım faaliyetleri düzenledik. Hukuk komitemizle sektörümüzün sorunlarını aşmak için çaba gösterdik.”

Türk madenciliğinin yükseliş dönemi

2025 yılının başarılı ihracatçılarını kazandıkları ödüllerin çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Eyüp Batal, “Bu ödüller yalnızca rakamların değil, emeğin göstergesi. Azmin, yatırımın ve kararlılığın bir karşılığı. Zor şartlara rağmen üretmeye devam eden firmalarımızı kutluyorum. Bu başarıların önümüzdeki döneme de ilham olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 50 yılın da Türk madenciliğinin yükseliş dönemi olacağına inanıyorum. Daha fazla yatırımın yapıldığı, daha fazla üretimin gerçekleştiği, daha fazla ihracatın gerçekleştirildiği bir dönem olacak. Sorunlarını çözmüş, sürdürülebilirliği sağlamış, katma değerli üretimi benimsemiş, ülke kalkınmasına yön veren bir madencilik sektörü, Türkiye’nin ekonomik gücünü artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

İhracat başarıları kapsamında beş farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Kategorilerine göre ihracat şampiyonları şöyle oldu:

13’üncü Mimari Doğal Taş Yarışması’nda ise beş farklı kategorinin birincileri belirlendi. Mimari kategoride Sille İlkokulu projesiyle TEĞET Mimarlık, İç Mimari kategorisinde ise ESCA projesiyle URBANJOBS birincilik ödülünün sahibi oldu. Koruma, Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme kategorisinde Seddülbahir Kalesi Restorasyonu projesiyle KOOP Mimarlık & AOMTD Arzu Özsavaşçı zirvede yer alırken, Kentsel Tasarım, Kamusal Alan Tasarımı ve Peyzaj Tasarımı kategorisinde Bursa Hanlar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi ile Kantarcı Avcı Mimarlık (KAA Works) birinciliğe layık görüldü. Son olarak Stant Tasarımı kategorisinde ise Doğal Taş Sergi Vitrini projesiyle İç Mimar Gülcan Örs birincilik ödülünü kazandı.

İhracatın Liderleri

MADEN SEKTÖRÜ TOPLAM İHRACATINA GÖRE

1. Gökırmak Maden İç ve Dış Tic. A.Ş.

2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

3. De Madencilik Yatırımları A.Ş.

DOĞAL TAŞLAR (BLOK)

1. Marmor Madencilik ve Dış Tic. Ltd. Şti.

2. Liyenda Maden A.Ş.

3. Lida Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti.

4. Atlasmer Dış Ticaret A.Ş.

5. Galata Mermer Doğaltaş San. ve Tic. Ltd. Şti.

6. Demamer İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

7. Devay Mermer Mad. Müh. Nak. Gıd. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

8. Dimer Mermer İnş. San. Tic. A.Ş.

9. Emmioğlu Mermer Maden. İnş. Taah. Ml. İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş.

10. Prodem Ürün Geliştirme San. Ve Tic. Ltd. Şti.

DOĞAL TAŞLAR (İŞLENMİŞ)

1. Kinan Dış Ticaret Ltd. Şti.

2. Rüya İç ve Dış Tic. İnş. San. Ltd. Şti.

3. Hürmer Madencilik ve Dış Tic. Ltd. Şti.

4. Tenoka İnşaat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

5. Kamer Mermer A.Ş.

6. Intervo Dış Ticaret ve Mümessillik Ltd. Şti.

7. Açıkgöz Biraderler Mak. Tamir San. ve Tic. Ltd. Şti.

8. Stoneterroir Doğal Taş Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.

9. Stoneterroir Doğal Taş Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

10. Çekiçler İnşaat Taşımacılık Tic. Ve San. A.Ş.

ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

2. RHI Magnesita Turkey Refrakter Tic. A.Ş.

3. Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.

4. Amcol Mineral Maden. San. Ve Tic. A.Ş.

5. Baymineral Dış Ticaret A.Ş.

METALİK CEVHERLER

1. Gökırmak Maden İç ve Dış Tic. A.Ş.

2. De Madencilik Yatırımları A.Ş.

3. Dimin Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.

4. Ekin Maden Ticaret ve Sanayi A.Ş.

5. Marzinc Dış Ticaret A.Ş.

13. Mimari Doğal Taş Yarışması

MİMARİ KATEGORİ

Birincilik Ödülü:

Sille İlkokulu / TEĞET Mimarlık

Jüri Özel Ödülleri:

Arkas Sanat Alaçatı / Artı3 Mimarlık

Çift Yüzlü Ev / SO? Mimarlık

İÇ MİMARİ KATEGORİ

Birincilik Ödülü:

ESCA / URBANJOBS

Jüri Özel Ödülleri:

Erkut Lotus Villaları / Yazgan Tasarım Mimarlık

Ilıca Evi / MAS Mimarlık

KORUMA / RESTORASYON / YENİDEN İŞLEVLENDİRME KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü:

Seddülbahir Kalesi Restorasyonu / KOOP Mimarlık & AOMTD Arzu Özsavaşçı

Jüri Özel Ödülü:

Üzülmez Kültür Vadisi / Buda Mimarlık

KENTSEL TASARIM / KAMUSAL ALAN TASARIMI / PEYZAJ TASARIMI KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü:

Bursa Hanlar Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi / Kantarcı Avcı Mimarlık (KAA Works)

STANT TASARIMI KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü:

Doğal Taş Sergi Vitrini / Gülcan Örs, İç Mimar