İMSİAD yönetimi, Kaleli Bursa Mağazası'nda toplandı

EKONOMİ (BURSA) - İMSİAD'ın gündem başlıkları arasında İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun Kıbrıs'taki çalıştaydaki başarılı temaslar, Üye İlişkileri Komisyonu üye ziyaretleri, Kütahya Seramik ve KYK Yapı Kimyasalları’nda düzenlenecek Sanayici Müteahhit Buluşması, Ar-Ge Komisyonu'nun sismik izolatörler, sıfır enerjili binalar ve BİM (Yapı Bilgi Modelleme) konularında planladığı seminerler, Gayrimenkul Yatırım Fonları'nın inşaat finansmanında kullanımı hakkında Sistem Global firması ile düzenlenecek eğitimler yer aldı. Toplantıda gelecekteki potansiyel işbirlikleri için de uygun bir zemin hazırladı. İlerleyen günlerde sektörde daha pek çok verimli işbirliği ve başarılı projelere imza atılması bekleniyor.

Toplantının ardından, İMSİAD Başkanı Şeref DEMİR, KALELİ Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli’ye üyelik beratını takdim etti.