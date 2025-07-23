İnşaat demiri fiyatlarına zam geldi

VEYSEL AĞDAR

23 Temmuz itibarıyla geçerli olan Güncellenen fiyatlara göre, nervürlü inşaat demiri (KDV hariç, TL/ton) fiyatı 790 TL artış yaşandı. Nervürlü demirde 12-32 mm ürünlerde 21.460 TL'den 22.250 TL’ye, 36-40 mm ürünlerde ise 21.810 TL'den 22.600 TL’ye yükseldi.

Kangal gurubunda ton başına 10 ila 20 dolar zam geldi. Kangal demir (KDV hariç, $/ton) grubunda da artışlar dikkat çekti. 5.5 mm SAE 1006-1 (tellik) fiyatı 595 dolardan 605 dolara, 5.5 mm SAE 1008-1010 fiyatı 570 dolardan 590 dolara, 6-27 mm SAE 1006 fiyatı 565 dolardan 580 dolara, 28-56 mm SAE 1006 fiyatı ise 585 dolardan 595 dolara çıktı. Fiyat artışlarının, küresel hammadde fiyatları ve iç piyasadaki talep hareketliliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Nervürlü (KDV hariç TL/TON)

18 Haziran 23 Temmuz

12-32 mm 21,460 22,250

36-40 mm 21.810 22,600

Kangal (KDV hariç Ş/TON)

25 Haziran 23 Temmuz

5.5 mm (SAE 1006-1 tellik) 595 605

5.5 mm (SAE 1008-1010) 570 590

6-12-....27 mm (SAE 1006) 565 580

28-....56 mm(SAE 1006) 585 595