  1. Ekonomim
  2. Sektör Haberleri
  3. İnşaat demiri fiyatlarına zam geldi
Takip Et

İnşaat demiri fiyatlarına zam geldi

Kardemir, inşaat sektörünün temel girdilerinden olan nervürlü demir ve kangal demir fiyatlarında artışa gitti. Son 1 ayda Nervürlü demirde ton başına 790, kangal demirde de 410 TL zam geldi. 

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İnşaat demiri fiyatlarına zam geldi
Takip Et

VEYSEL AĞDAR

23 Temmuz itibarıyla geçerli olan Güncellenen fiyatlara göre, nervürlü inşaat demiri (KDV hariç, TL/ton) fiyatı 790 TL artış yaşandı. Nervürlü demirde 12-32 mm ürünlerde 21.460 TL'den 22.250 TL’ye, 36-40 mm ürünlerde ise 21.810 TL'den 22.600 TL’ye yükseldi.

Kangal gurubunda ton başına 10 ila 20 dolar zam geldi. Kangal demir (KDV hariç, $/ton) grubunda da artışlar dikkat çekti. 5.5 mm SAE 1006-1 (tellik) fiyatı 595 dolardan 605 dolara, 5.5 mm SAE 1008-1010 fiyatı 570 dolardan 590 dolara, 6-27 mm SAE 1006 fiyatı 565 dolardan 580 dolara, 28-56 mm SAE 1006 fiyatı ise 585 dolardan 595 dolara çıktı. Fiyat artışlarının, küresel hammadde fiyatları ve iç piyasadaki talep hareketliliğinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Nervürlü (KDV hariç TL/TON)

                          18 Haziran            23 Temmuz

12-32 mm             21,460                  22,250

36-40 mm             21.810                  22,600

 

Kangal (KDV hariç Ş/TON)

                                                                    25 Haziran             23 Temmuz

5.5 mm (SAE 1006-1 tellik)                           595                          605

5.5 mm (SAE 1008-1010)                                570                          590

6-12-....27 mm (SAE 1006) 565                     580

28-....56 mm(SAE 1006)                                 585                           595

Sektör Haberleri
Üretici taban fiyat talep ediyor... “1 kilogram şeftali meysu fiyatına sadece yarım ekmek alınıyor”
“1 kilogram şeftali meysu fiyatına sadece yarım ekmek alınıyor”
Hidroelektrik üreticilerden çağrı: Sistem kullanım Bedeli düzenlensin, hibrit santrallere izin verilsin
Hidroelektrik üreticilerden kritik çağrı: Sistem kullanım bedeli düzenlensin!
Bakliyatta gelecek 10 yıl
Bakliyatta gelecek 10 yıl
TEPAL ve TAPSİAD’dan ortak açıklama: “Doğanın ekonomik değerine sahip çıkılmalı”
TEPAL ve TAPSİAD’dan ortak açıklama: “Doğanın ekonomik değerine sahip çıkılmalı”
Halı sektöründen rekor ihracat: Türkiye 6 ayda 1,29 milyar dolar kazandı
Halı sektöründen rekor ihracat: Türkiye 6 ayda 1,29 milyar dolar kazandı
Finansmana Erişim ve Halka Arz paneli | "Finansmana erişim ihtiyaç değil gereklilik haline geldi"
"Finansmana erişim ihtiyaç değil gereklilik haline geldi"