İnşaat müteahhitleri Şeref Demir ile ‘devam’ dedi

EKONOMİ (BURSA) - İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) öncülüğünde Bilecik, İnegöl, Yenişehir ve Karacabey’deki müteahhit derneklerinin birleşerek geçtiğimiz Mart ayında kurdukları İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu’nun (İMSİFED) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Sheraton Bursa Otel’de gerçekleştirilen Genel Kurul’da İMSİAD Başkanı Şeref Demir, delegelerin oy birliğiyle yeniden İMSİFED Başkanlığına seçildi. Genel Kurul’un açılışında konuşan İMSİAD Başkanı Şeref Demir, kentsel dönüşümün insan odaklı, yaşanılabilir şehirler oluşturmayı hedeflemesi gerektiğine dikkat çekti. Demir, İMSİFED olarak insan ve çevreyi merkeze alan bir dönüşüm vizyonuna sahip olduklarının altını çizdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Çarşamba, Altıparmak, Merinos ve Soğanlı bölgesinde büyük çaplı kentsel dönüşüm projeleri planladığına işaret eden Demir, söz konusu bölgelerdeki dönüşüm sürecinin ada bazında düşünülmesi gerektiğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Çarşamba ve Altıparmak bölgesindeki kentsel dönüşümün, bütüncül anlayış doğrultusunda projelendirilmesinin, şehircilik anlamında sağlıklı sonuçları da beraberinde getireceğini ifade ettiğini belirten Demir, bütün inşaat firmalarını bu projelerde oluşturulacak geniş konsorsiyumlara katılarak sürece katkı sunmaya davet etti.

İMSİFED’in yönetiminde Şeref Demir’in yanı sıra Muhammed Adiloğlu, Sabri Şen, Mehmet Yağız, Süleyman Garip, Emrah Taşcan, İbrahim Cem Oflaz, Yusuf Şehitoğlu, İbrahim Uludağ, Emin Uçan, Kenan Gün yer aldı.