İstanbul için kritik adım: Kentsel dönüşümde finansman engeli aşılıyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, “Kentsel dönüşümde finansman sorunu aşılacak” dedi.

Şişik, Bakan Murat Kurum’un dün açıkladığı, kentsel dönüşümde yeni destek paketini değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projeleri için Dünya Bankası destekli yeni bir kredinin devreye alınacağını açıklarken, bu kapsamda 3 milyon liraya kadar 180 ay vadeli finansman sağlanacağını açıklamıştı. Kredilerde aylık yüzde 0,69 faiz uygulanırken, ilk yıl geri ödemesiz olacağını açıklamıştı.

“Depreme karşı, zamana karşı yarışıyoruz”

AYİDER Başkanı Şişik, kentsel dönüşümde yeni destek paketi için şunları söyledi:

“İstanbul’un en büyük güvenlik tehdidi olan depreme karşı zamana karşı yarışıyoruz. Sayın Murat Kurum tarafından açıklanan; 1 yıl ödemesiz, 180 ay vade ve 0,69 faiz oranıyla 3 milyon TL’lik yeni destek paketi, sadece bir finansal kolaylık değil, kentsel dönüşümün önündeki en büyük bariyer olan “finansman tıkanıklığının” önünü açacağını düşünüyoruz. Çünkü sürekli açıklamalarımızda vurguladığımız üzere maliyetler ve özellikle de işçilik maliyetleri oldukça yüksek.

Yüzde 10’luk bir artış var ve binaların yapımı her geçen gün maliyet açısından artarken, vatandaşlar da ödeme konusunda zorluklar yaşıyorlar. İstanbul genelinde yaklaşık 1,2 milyon bina bulunuyor. Bu binaların içindeki bağımsız bölüm sayısı ise 6,4 milyon civarında. Yapılan analizler, İstanbul’daki yapıların yaklaşık 800 bininin 2000 yılı öncesi yapıldığını ve risk taşıdığını gösteriyor.

İstanbul’da çok yüksek riskli kaç bina var?

Bugüne kadar kamu ve özel sektör iş birliğiyle yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı veya devam ediyor. Ancak hâlâ acilen dönüşmesi gereken “çok yüksek riskli” kategorisinde yer alan 170 bin bina bulunuyor.

Yarısı Bizden kampanyasıyla da dönüştürülen konut sayısı çok kısa bir zaman dilimi içerisinde 360 bine çıktı. Yarısı Bizden kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşüm hızlanırken, enflasyonist ortamda rakamların yeniden revize edilip yeni bir kampanyanın duyurulması kentsel dönüşüm açısından umut ışığı olmuştur. Bu anlamda konut kredi faizlerinin yeniden yüzde 3 bandına yaklaştığı bir ortamda, ilk yıl ödemesiz, 0,69 faiz oranıyla 180 ay ödeme ciddi bir teşviktir.

Piyasa faizinin 5’te biri

Yıllık maliyeti yüzde 10’un bile altında kalan bu oran, piyasa faizlerinin neredeyse 5’te 1’ine tekabül etmektedir. Vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme girmesindeki en büyük çekince, evleri yapılırken hem kira ödemek hem de kredi taksiti yatırmaktı. “1 yıl ödemesiz” dönemi, vatandaşın evine yerleşene kadar cebinden ek bir nakit çıkmamasını sağlayarak dönüşümü erişilebilir kılacaktır. Enflasyonist ortamda 15 yıl (180 ay) gibi uzun bir vade sunulması, taksitlerin zaman içerisinde hane halkı geliri içindeki payının erimesini sağlayacaktır. İnşaat maliyetlerinin metrekare bazında ciddi artış gösterdiği bu dönemde, 3 milyon TL’lik kredi desteği, vatandaşın müteahhide ödemesi gereken yapım farkın için kritik bir kaynaktır.”