Türk müteahhitlerin başına talih kuşu kondu!

Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi (ADPIC) heyeti, İstanbul’daki temasları sırasında ülkenin önümüzdeki beş yılda 54 milyar dolar tutarında altyapı projesi planladığını ve bu projeler için uluslararası ortaklar aradığını açıkladı.

Singapur ve Çin’deki görüşmelerin ardından Türkiye’ye gelen ADPIC heyeti, Türk müteahhitler, geliştiriciler ve büyük inşaat şirketleriyle toplantılar gerçekleştirdi.

Kısa liste oluşturuluyor

ADPIC Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, gazetecilere yaptığı açıklamada, planlanan projelerde yer alacak şirketler için Türkiye, Singapur ve Çin’den oluşan bir kısa liste hazırladıklarını belirtti.

Eid, “Halâ görüşme sürecindeyiz. Kısa listede bazı şirketler var. Karşılıklı mutabakat sağlandığında gerekli açıklamaları yapacağız” dedi.

Türkiye ile altyapı geliştirme konusunda “ortak bir vizyona” sahip olduklarını da vurguladı.

Türk müteahhitler için büyük pazar

ENR’nin “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine göre Çin birinci, Türkiye ise ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre, Türk şirketler, 2024’te yurtdışında 31 milyar doların üzerinde yeni proje üstlendi. BAE, 6,1 milyar dolarlık projeyle Türk müteahhitlerin en büyük yurtdışı pazarı oldu.

ADPIC Türkiye'de yaptığı görüşmelere, Doğuş, Kalyon ve Summa gibi önde gelen Türk inşaat firmaları katıldı.

Yatırımların yarısı sosyal altyapı

Eid, BAE’nin geniş ekonomi ve çeşitlendirme planının parçası olan mega portföyde köprüler, tüneller ve diğer kritik altyapıların yer aldığını söyledi.

Yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 50’si ise ulusal konut projeleri, okullar ve toplum tesisleri gibi “sosyal altyapı”ya ayrılmış durumda.

Eid, “2030’a kadar bütçemiz 54 milyar dolar. Bu rakamın 2040’a kadar iki katına çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Finansman modelleri çeşitlendiriliyor

Projelerin Abu Dabi, El Ayn ve El Zafra bölgelerinde gerçekleştirileceğini belirten Eid, finansmanın doğrudan hükümet tarafından sağlanabileceğini, ayrıca yabancı danışmanlar, yükleniciler ve gayrimenkul geliştiricileriyle ortaklık modellerinin de değerlendirildiğini ifade etti.

ADPIC, uzun vadeli ortaklığa hazır yatırımcılar ve geliştiricilerle işbirliği yollarını masaya yatırmayı sürdürüyor.