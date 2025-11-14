Türkiye'de inşaat üretimi eylülde yüzde 30 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Üretim Endeksi, Eylül 2025 verilerini açıkladı.

Türkiye'de inşaat üretimi eylül ayında yıllık yüzde 29,9 arttı.

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 23,3 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 30,1 arttı.

Aylık artış yüzde 4,3 oldu

İnşaat üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.