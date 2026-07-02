Yalnız yaşayanların sayısı 10 yılda yüzde 66,5 arttı

Türkiye'de değişen aile yapısı ve yaşam alışkanlıkları, konut sektörünün dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. TÜİK verilerine göre, toplam hane halkı sayısı 26 milyon 977 bin 795'e ulaşırken, tek kişilik hanelerin sayısı 5,5 milyonu aştı. Özellikle son yıllarda hız kazanan bu artış, konut tercihlerinde daha kompakt, fonksiyonel ve bireysel yaşamı destekleyen projelere olan talebin arttığını ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hane Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yusuf Keklik, "Türkiye'de konut ihtiyacını artık yalnızca nüfus artışı üzerinden değerlendirmek doğru değil. Hane sayısındaki artış, yaşam biçimlerindeki değişim ve bireyselleşmenin etkisiyle konut talebi farklı bir boyuta taşınıyor. Özellikle tek kişilik yaşayan bireylerin ve küçük ailelerin artması, daha fonksiyonel, ulaşılabilir ve yaşam kalitesini artıran konut projelerine olan ihtiyacı güçlendiriyor." ifadelerinde bulundu.

Keklik, "Geleceğin konut projeleri yalnızca metrekare üzerinden değil; kullanıcı deneyimi, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ekseninde şekillenecek. Hane Yapı olarak biz de değişen yaşam alışkanlıklarını yakından takip ederek yeni nesil yaşam alanları geliştiriyoruz." dedi.

Kentleşme ve bireysel yaşamın yaygınlaşmasının sektör için önemli bir dönüşüm oluşturduğunu belirten Keklik, "Gayrimenkul sektöründe artık önemli olan yalnızca daha fazla konut üretmek değil; değişen yaşam biçimlerine uygun, kullanıcı odaklı ve uzun vadeli değer sunan projeler geliştirmektir." ifadelerinde bulundu.