Inspiration X İstanbul 23’ 11-12 Ekim’de Skyland HOM’da

Skyland HOM Dekorasyon Merkezi, 11-12 Ekim tarihlerinde yerli ve yabancı mimar, iç mimar, tasarımcılar ve sektör paydaşlarını “Inspiration X İstanbul 23’” etkinliği ile bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ana teması “Şimdi ve Gelecek - Now and Future” olan Inspiration X İstanbul 23’, alanında Türkiye’nin en kapsamlı etkinliği olacak.

Tasarım ve mimari alanlarında 2 gün sürecek organizasyon boyunca 6 panel, 7 workshop, 4 özel konuşma etkinliği ile özel sergiler gerçekleştirilecek ve trend alanları oluşturularak sektörde geleceğe ışık tutulacak. Ayrıca tasarım, iç mimari ve sektörde gelinen nokta panel ve konferanslarda ele alınacak. Yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi günümüz teknolojisinin sektöre yansıması da yine sektör profesyonelleri tarafından çok yönlü olarak tartışılacak. Gün sonlarında ise davetliler özel partilerde ağırlanacak.

Inspiration X İstanbul 23’ boyunca ayrıca geleneksel el ve cam sanatlarının benzersiz ürünleri sergilenirken, doğa ve geri dönüşüme kadar pek çok konu da eski ve yeni bakış açısıyla değerlendirilecek.