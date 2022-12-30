İş dünyasından enerji indirimi açıklaması

İş dünyası temsilcileri, 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) sanayide kullanılan elektrik tarifelerindeki indirimine yönelik şunları söyledi: “Elektrik fiyatlarında sanayi sektörümüze yönelik yapılan indirimi, yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Böyle bir indirimin yeni yılda sanayicimize moral olacağını vurgulamak istiyorum. Bu indirimi özellikle ihracatçı sanayicimize getireceği destek kadar iç piyasada da hepimizin önceliği olan enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü bir destek olarak da görüyoruz. Uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bu konunun dünyadaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki aylarda diğer enerji kalemleri ile birlikte de devam etmesi umuduyla başta Cumhurbaşkanımıza, Enerji Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz.”

İndirim sonrası İTO’dan üyelerine 'fiyatlama' çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, indirimli elektrik fiyatıyla 2023’e daha da büyük bir umutla girdiklerini belirtti.

“Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları.” Çağrıdında bulunan Avdagiç, şunları kaydetti: "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak. Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz."

ASO’dan doğal gazda da indirim talebi

Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan indirimin, üretimin devamlılığı, ihracat ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesi açısından olumlu bir adım olduğunu bildirdi. ASO'nun Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, sanayideki kademeli doğal gaz fiyatlandırmasından vazgeçilmesi ve elektrikte yapılan indirime benzer bir indirimin doğal gaz fiyatında da yapılması talep edildi.

Baran: Üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçilecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirim kararının reel sektör açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Salgının ardından hızla toparlanması beklenen küresel ekonominin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve gıdadaki arz-tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Baran, konunun Türkiye’yi de yakından etkilediğine dikkati çekti. Küresel ekonominin sancılarla dolu bir yılı geride bırakırken Türkiye’nin ihracatı artırma ve tedarik merkezi olma yönünde hedefleri olduğunu vurgulayan Baran, şunları kaydetti: “Reel sektörün üretim gücü ile bu hedeflere ulaşabilmesi açısından alınan bu indirim kararı yerinde olmuştur. Üretim maliyetlerinde enerji fiyatları önemli bir girdi kalemi durumunda. İndirimle birlikte üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine ve bunun er geç piyasalara olumlu olarak yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inanıyorum. Benzer indirimlerin ticari işletmelere uygulanması ticari hayata da olumlu yansıyacaktır.”