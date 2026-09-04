İstanbul cadde mağazacılığında yüzde 98 doluluk: Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda boş dükkân kalmadı

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CBRE Türkiye’nin ana cadde mağazacılığı verilerine göre, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi başta olmak üzere kentin prestijli alışveriş akslarında doluluk oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı.

CBRE Türkiye Genel Müdürü Can Kadir Yalnızcan, nitelikli mağaza stoğundaki yetersizliğin, iskan süreçlerinin uzunluğunun birim kiraları yukarı taşıdığını ve devir süreçlerini rekor hızlara ulaştırdığını belirtiyor.

Fiziksel perakendeye olan güçlü dönüş ve özellikle lüks perakende segmentindeki uluslararası markaların pazara girme/genişleme stratejileri, İstanbul’un prestijli caddelerinde kiralama dinamiklerini doğrudan etkiliyor.

Nişantaşı Abdi İpekçi ve Teşvikiye caddeleri ile Anadolu Yakası’nın ana alışveriş koridoru olan Bağdat Caddesi’nde boş zemin kat mağaza stoğunun neredeyse tükenmesi, ana caddeleri tamamen bir mülk sahibi piyasasına dönüştürmüş durumda.

"Nitelikli mağaza stoğunda talep arzın çok üzerinde"

Cadde mağazacılığı pazarındaki mevcut tabloyu ve piyasa dinamiklerini değerlendiren CBRE Türkiye Genel Müdürü Can Kadir Yalnızcan, şu açıklamalarda bulunuyor:

"Tüketicilerin sosyalleşme ile alışverişi birleştiren açık hava konseptli cadde deneyimine ilgisi canlılığını koruyor. Özellikle lüks perakende, kozmetik, gurme restoran ve yeme-içme sektörlerinden gelen yoğun talep, İstanbul’un birincil perakende akslarında kiralama hareketliliğini en üst seviyeye çıkardı. Nişantaşı ve Bağdat Caddesi gibi kilit lokasyonlarda doluluk oranlarının yüzde 98 seviyesine ulaşması, pazarda yeni mağaza arzının son derece kısıtlı olduğunu açıkça gösteriyor. Boşalan veya devredilen nitelikli alanlar, pazara dahi çıkmadan hızla yeni kiracısını buluyor."

Fotoğraf: CBRE Türkiye Genel Müdürü Can Kadir Yalnızcan

Metrekare kiraları tırmanışta, alternatif akslar değer kazanıyor

Yüksek doluluk oranlarının kira seviyelerine ve perakende stratejilerine yansımasını aktaran Can Kadir Yalnızcan, değerlendirmesini şöyle sürdürüyor:

"Birincil perakende akslarında yaşanan bu stok darlığı, metrekare birim kiraları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Giriş seviyesindeki yoğun talep ve sınırlı alan, markaları mevcut mağaza alanlarını daha verimli kullanmaya veya cadde üzerindeki ikincil lokasyonlar ile yakın çevredeki gelişen yan akslara odaklanmaya yönlendiriyor. Önümüzdeki dönemde ana caddelerdeki yüksek doluluk oranlarının korunması ve nitelikli mağaza arayışının kentin diğer gelişen perakende merkezlerine yayılması bekleniyor."