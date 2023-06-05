İstifleme ve iş makineleri de yeşil dönüşüm için çalışıyor

Ülke olarak tarafı olduğumuz Paris İklim Anlaşması ile temeli atılan Sıfır Karbon Hedefi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı taahhütleri doğrultusunda, istifleme makineleri sektöründe de çevreye duyarlı makine üretme bilincinin geliştiğini söyleyen Türkiye İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, elektrikli forkliftlere dikkat çekti. Günümüzde istifleme konusunda özellikle elektrikli forkliftlerin tercih edilgini dile getiren Serkan Karataş, “Sektör olarak üretim süreçlerimizde atık yönetimi, enerji tasarrufu, çevreyle uyumlu yakıt ve yağların kullanımı, kullanılan kimyasal miktarlarının azaltılması gibi standartları uyguluyoruz. Diğer yandan ürün geliştirmede örneğin prototiplerimizi 3D yazıcılar ile çevreye karşı duyarlı, stoksuz, maliyet ve zaman açısından da tasarruflu, esnek üretim cihazları ile üretiyoruz” dedi. Sektördeki paydaşlara da yeşil dönüşüm konusunda rehberlik ettiklerini aktaran Karataş, “Firmalarımıza makine performansı, çevresel koşullar, enerji tüketimi, stok durumu veya malzeme akışı konularında neler olduğunu bilmelerine olanak tanıyan endüstri 4.0 uygulamalarına geçişlerine öncülük ediyoruz. Böylece dijitalleşme, iklim, sürdürülebilirlik hassasiyetleri ile sektörümüzü yeniden kurguluyoruz. Bu kapsamdaki yol haritamızı da “Dijitalizasyon, Sıfır Karbon Ayak İzi ve Paylaşım Ekonomisi” modelleri ile açıkladık” şeklinde konuştu.

“Makine kiralama ile katkı verebiliriz”

“Küresel ölçekte rekabet eden Türk iş, inşaat ve istif makineleri sektörü olarak sesimizi tüm dünyaya duyurabilmek adına oldukça yoğun bir ajandayı ve eş zamanlı pek çok projeyi birlikte yürütüyoruz” diyen Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB’nin bu hedefe ulaşmak için tüm politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıkladı. İş makineleri sektörü olarak bu bilinçle hareket ederek çevreye büyük katkılar sunabileceklerini dile getiren Nadir Akgün, “Kiralama sektörü bizim katkı verebileceğimiz alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda bu yıl 3-4 Ekim tarihlerinde elektrifikasyon, dijitalizasyon, otonom makineler ve endüstri 4.0 ana başlıkları çerçevesinde İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) ile olarak uluslararası bir etkinliği hayata geçireceğiz” dedi.