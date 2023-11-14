İsveç merkezli şirketten Türkiye'ye sağlık yatırımı

Veysel AĞDAR

Türkiye'nin sağlık hizmetleri alanındaki başarısı uluslararası oyuncuların da dikkatini çekiyor. Merkezi İsveç'te bulunan ve dünya çapında birçok ülkede dijital sağlık yatırımları bulunan Swedish Care, 1,5 milyon Euro'luk yatırımla 'DoktorNow' markasını Türkiye’ye getirdi. Birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili hasta şikâyetlerinin yapay zekâ aracılığı ile alındığı mobil uygulamada kullanıcılar evlerinden veya bulundukları yerden ortalama 5 dakika içerisinde doktorla görüşmeye başlıyor. Yatırımın Türkiye ayağında Tez Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Kurt da yer alıyor.

“Küresel bir sorunu kanıtlanmış bir çözümle ele alıyoruz”

Swedish Care CEO'su Magnus Norberg, Türkiye'nin kendileri için stratejik bir pazar olduğunu söyledi. Norberg, "5 yıl içinde Türkiye'deki yatırımımızı en az 5 katına çıkarmayı planlıyoruz. Doktor yetersizliği ve sağlık hizmetine zamanında ulaşamama küresel bir sorun. Tele sağlık hizmetleri, konvansiyonel sağlık hizmetleri alt yapısındaki yükü azaltan ve sonuçları rakamlarla ispatlanan bir gerçek. İskandinav ülkelerinde 7 yıl öncesine göre bu alanda ciddi değişimler var. Birinci basamak hastalıklarla ilgili hastane ziyaretlerinin çoğu artık dijital sağlık çözümleri ile gerçekleştiriliyor. Harvard Business Review’ın bir araştırması da, birinci basamak rahatsızlıklarla ilgili hastane ziyaretlerinin dijital sağlık çözümleri sayesinde yüzde 60 oranında azaldığını ispatlıyor” dedi.

Türkiye pazarı gelişime açık

Rakamlara göre Türkiye'de yılda 300 milyon birinci basamak muayenesi yapılıyor. 1.000 kişi başına düşen hekim sayısı ise 1,7. Norberg, Türkiye pazarında çözümün bir parçası olmak, insanların zaman ve maliyet avantajı kapsamında doktora daha çabuk ulaşmasını sağlamak istediklerini, bu bağlamda da dünyada kanıtlanmış bir konsepti hayata geçirdiklerini ve bilgi birikimlerini yeni yatırımlarla diğer ülkelere transfer etme niyetinde olduklarını ifade etti.

Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Tezcan’a göre, dijital sağlık hizmetleri birinci basamak rahatsızlıklar açısından zaman, maliyet ve hekime kolay erişim konularında önemli avantajlar sağlarken ikinci basamak ve acil bakımda da hasta yükünün azaltılmasında büyük rol oynuyor: “DoktorNow Türkiye olarak güçlü bir dijital altyapıya, büyümeye odaklı iş ortaklarına, alanında uzman hekimlere sahibiz. Üstelik Türk insanı yeni teknolojilere hızla uyum sağlıyor. Türkiye'nin 5 yıl içinde dijital sağlıkta kullanıcı sayısında lider pazarlarla aynı seviyeye geleceğini düşünüyorum.”

Swedish Care’in Türkiye yatırımının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Dr. İbrahim Kurt ise, “Yabancı iş ortaklıkları ve yatırımlar, dijital sağlık uygulamalarının Türkiye’de yaygınlaşması açısından kritik öneme sahip. Grup şirketleri olarak bu alanda yapacağımız yatırımlar artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şirketler için “İşyeri Hekimliği” hizmeti verecek

Swedish Care Türkiye Genel Müdürü Dr. Cenk Tezcan, hizmetleri arasında işyeri hekimliğinin de yer aldığını söyledi. Tezcan, personelin hastalık tanısı konmak için doktora gitmesi hem kendisi hem de çalıştığı iş yeri için bir maliyet ve zaman ve verim kaybına neden olduğunu vurgulayan Tezcan, “İşyerleri ile yapacağımız hizmetler için paket fiyatlandırmalarımız olacak. Bu hizmetimiz hem zaman hem de verim kaybını azaltacak. Paket programlarımız olacak. 1 hasta için ayda 3 defa arama gibi. Görüşmeler sonucunda reçete yazılabilecek. SGK’lı personel eczaneden alabilecek. Önemli bir hastalık görüldüğünde de direk tam teşekküllü hastaneye sevk edilebilecek.” Bireysel üyelikte bir aramada 12 Euro olan doktor hasta görüşmesi bedeli işyerleri için personel sayısına göre paket fiyatlandırmalarda olacağını söyledi. Projeleri arasında sağlık sigortası firmaları ile işbirliği de olduğunu, personeli için özel sağlık sigortası yaptıran firmalara ayrı bir paket fiyatlandırmalar ve avantajlar sağlayacaklarını söyleyen Tezcan, 2024 yılı için 150 bin üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Doktor hasta görüşmesi nasıl olacak?