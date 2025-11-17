ITM 2026 Fuarı sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak

Gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla gerekse sunduğu teknolojik vizyonla rekorlara imza atan ITM Fuarı, dünya çapında saygın bir marka olarak adını duyurmaya devam ediyor.

Sektör profesyonelleri için sadece bir fuar değil; aynı zamanda yeni pazarlara açılma, iş birlikleri geliştirme ve en yeni teknolojilere ilk elden ulaşma imkânı sunan ITM 2026 Fuarı; üreticiler ve yatırımcılar için ‘erişilebilir bir dünya vitrini’ olma misyonunu sürdürüyor.

Vize problemi yaşayan tekstil yatırımcısı ITM 2026 Fuarı’nı bekliyor

Son yıllarda artan jeopolitik gerilimler, küresel göç politikaları ve sıkılaşan konsolosluk prosedürleri, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımcılar ve sanayiciler için Avrupa’daki fuarları ulaşılması zor birer hedefe dönüştürüyor. Bu durum, başta Türkiye olmak üzere Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Güney Asya’daki tekstil yatırımcılarının rotasını ITM gibi güçlü küresel fuarlara çevirmesini sağlıyor. Bu coğrafyalarda yaşayan tekstil üreticileri, 3 saatlik bir uçuş sonrası ulaştıkları İstanbul’da, ITM 2026 Fuarı’nı ziyaret ederek en yeni teknolojileri yakından görme fırsatına kavuşacak.

Tekstil teknoloji üreticileri, küresel alıcılarla ITM 2026 Fuarı’nda buluşacak

Vize engelleri yalnızca ziyaretçileri değil aynı zamanda uluslararası firmaları da etkiliyor. Pek çok üretici, Avrupa’daki fuarlarda potansiyel müşterileriyle yüz yüze gelememenin ticari ve stratejik eksikliğini fazlasıyla hissediyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen profesyonellerin yoğun vize retleri, bu firmaların küresel pazara erişimini kısıtlıyor. Bu nedenle, erişilebilirliğiyle öne çıkan ITM 2026 Fuarı, yalnızca bölgesel değil küresel çapta bir ticaret köprüsü olarak firmalar için büyük önem taşıyor. Katılımcı markalar, bu kez ürün ve çözümlerini gerçekten ulaşmak istedikleri hedef kitleyle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyor. Firmaların birçoğu, en yeni teknolojilerini ilk kez ITM 2026’da tanıtmak üzere hazırlıklarını sürdürürken; fuar adeta küresel tekstil teknolojisinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor.

En yeni teknolojiler ITM 2026’da görücüye çıkacak

ITM 2026 Fuarı; üretim gücünün yeniden tanımlandığı bir ortamda, tekstil endüstrisine umut, yön ve ivme kazandıracak. Bugün tekstil teknolojisinde sınırları yeniden tanımlayan inovasyonlar, ilk kez ITM 2026 Fuarı’nda gün yüzüne çıkacak. Dijitalleşmeden yapay zekâ destekli üretim çözümlerine, sürdürülebilirlikten otomasyon sistemlerine kadar pek çok yenilik, dünyanın önde gelen üreticileri tarafından ITM 2026 Fuarı’nda sergilenecek. Geleceğin fabrikalarını bugünden şekillendirmek isteyenler için fuar; kaçırılmayacak fırsatlar sunacak.

Global denim trendlerinin teknoloji üssü

Dokumadan örmeye, boyamadan baskıya, elyaftan ipliğe tüm tekstil üretim zincirine ait en yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği ITM 2026 Fuarı’nın merakla beklenen bölümlerinden biri de Denim Teknolojileri…

Yıkama, boyama, terbiye, lazer kesim, sürdürülebilir kimyasallar ve dijital çözümler gibi denim üretiminin tüm aşamalarını kapsayacak olan bu özel bölüm; sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve çevreci inovasyonlara odaklanarak denim endüstrisinin geleceğine ışık tutacak. Su ve enerji tasarrufu sağlayan makinelerden dijital yıkama ve lazer efekt sistemlerine, kimyasal kullanımını minimize eden boyama teknolojilerinden otomasyon çözümlerine kadar denim üretiminde çığır açan yenilikler ITM 2026’ta sergilenecek.