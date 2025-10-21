ITM 2026 Fuarı’na yoğun ilgi: Başvurular hız kesmeden sürüyor

Dünyanın lider tekstil makine üreticileri ve teknoloji devleri, yeni iş bağlantıları kurmak ve küresel pazarlarda daha güçlü bir yer edinmek için ITM 2026’daki stantlarını büyütüyor. Artan talep ve yoğun başvurular, fuarı katılımcılar için daha da cazip ve kârlı bir yatırım sahnesine dönüştürüyor.

ITM 2026 Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı, 9-13 Haziran 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlayacak. Dünyanın önde gelen tekstil teknolojileri buluşmalarından biri olarak öne çıkan fuar, 5 gün boyunca İstanbul’u küresel tekstil teknoloji merkezi haline getirecek. Fuar boyunca, yatırımcılar ve profesyonel ziyaretçiler en yeni makineleri ve inovatif çözümleri yakından inceleme fırsatı bulacak. ITM 2026, sergilenen ileri teknoloji ürünler, yeni iş bağlantıları ve yatırım kararları ile tekstil makineleri sektörünün büyümesine ve uluslararası rekabette güç kazanmasına önemli katkı sağlayacak.

ITM 2024’ün başarısı, ITM 2026’ya güçlü zemin hazırlıyor

2024 yılında düzenlenen ITM Fuarı gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse de makine satışlarıyla yeni rekorlara imza atmıştı. 71 ülkeden 1385 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı ITM 2024 Fuarı’nı %45’i yurt dışı, %55’i yurt içi olmak üzere 99 ülkeden 66.200 kişi ziyaret etmişti. Fuar, 5 gün boyunca gerçekleşen makine satışları ve milyar euroluk iş hacmiyle tekstil sektörüne ivme kazandırmıştı. ITM 2024 Fuarı’nda elde edilen bu güçlü tablo, ITM 2026 Fuarı için güçlü bir zemin hazırladı. Tekstil teknoloji liderlerini İstanbul’da ağırlayacak olan ITM 2026 Fuarı da bu mirası daha ileriye taşıyarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyor.

Yeni iş bağlantıları ve yatırım fırsatlarıyla dolu 5 gün

ITM 2026, sadece bir fuar değil; yeni yatırımlar, iş birlikleri ve teknolojik dönüşümler için sektörün en doğru adresi olacak. Fuar kapsamında organize edilecek B2B görüşmeler, firmalara kalıcı ticari bağlantılar kurma ve satış fırsatlarını artırma imkânı sunacak. Ziyaretçiler, en yeni teknolojileri yakından inceleyebilecek ve alanında uzman isimlerden doğrudan bilgi alma fırsatına sahip olacak. Pakistan, Bangladeş, Özbekistan, Hindistan ve Mısır gibi tekstil üretiminin yoğun olduğu ülkelerden gelecek heyetler ve küresel yatırımcılar ITM 2026 Fuarı’nı tercih edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen üreticilerin makine satışları ve iş ortaklıkları, Türkiye ve global tekstil makineleri sektörüne önemli bir ivme kazandıracak. ITM 2026, yatırımların, iş birliğinin ve sektördeki yeniliklerin kalbinin atacağı prestijli bir buluşma noktası olacak.

ITM 2026, vize kolaylığı sayesinde daha fazla uluslararası ziyaretçi çekecek

Dünya ticaretinin kesişim noktalarından biri olan İstanbul’da gerçekleştirilecek ITM 2026 Fuarı, coğrafi açıdan stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler’den oldukça kolay ulaşılabilen İstanbul, fuar katılımcılarına büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca; Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Vietnam, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, İran, Özbekistan ve Türkmenistan gibi çok sayıda ülkenin Türkiye ile arasında vize anlaşması olması da ITM 2026 Fuarı’nın önemini artırıyor. Avrupa’ya giderken vize sorunu yaşayan ülkelerin tekstil üreticilerinin, İstanbul’a gelirken bu sorunu yaşamamaları ITM 2026 Fuarı’nın katılımcı ve ziyaretçi sayısının artmasında önemli rol oynayacak.

İstanbul’un ulaşım, konaklama ve gastronomi avantajı, ITM 2026’yı zirveye taşıyacak

İstanbul, yalnızca stratejik konumuyla değil, aynı zamanda konaklama ve yeme-içme olanaklarıyla da ITM 2026 katılımcı ve ziyaretçilerine büyük kolaylıklar sunuyor. Şehirde fuar alnına yakın bölgelerde her bütçeye uygun otel seçeneklerinin bulunması, katılımcıların fuar süresince rahat ve konforlu bir konaklama deneyimi yaşamasını sağlıyor. Türk mutfağının zengin lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfaklarından sayısız alternatifi bir arada sunan İstanbul; restoranları, kafeleri ve hızlı ulaşılabilen yemek noktalarıyla fuar ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veriyor. Bu avantajlar, ITM 2026 Fuarı’nı sadece iş dünyasının değil, aynı zamanda kültür ve lezzet keşfinin de merkezi haline getiriyor.