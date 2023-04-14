Kahramanmaraş'ta mutfak eşyası sektörü canlanıyor

Tencere, tava, çatal, bıçak ve benzeri metal mutfak eşyası sektörüyle ön plana çıkan Kahramanmaraş'taki fabrika ve imalathanelerdeki üretim 6 Şubat'taki depremler nedeniyle sekteye uğradı.

Depremlerin ardından normale dönmeye başlayan kentteki fabrika ve imalathanelerin, eski üretim rakamlarını yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

Esnafa "şehirde kalın" çağrısı

Kahramanmaraş Bakırcılar, Alüminyum Ürün İmalatçıları ve Dökümcüleri Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Selamet Atlı, AA muhabirine, depremlerde çok sayıda imalathanenin ağır hasar aldığını söyledi.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan üreticilerin atölyelerinde mesaiye başladığını dile getiren Atlı, "Eski halimize henüz dönmedik. Kısmi bir çalışma başladı. Sağlam kalan atölyeler çalışıyor, diğer yandan ustalarımız hasarlı dükkanların önüne çıkardıkları tezgahlarında çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Atlı, kentteki bakır, alüminyum, döküm ve mutfak eşyası üretim sektörünün her yıl milyonlarca dolar ihracat gerçekleştirdiğini yoğun üretim kapasitesi dolayısıyla "Küçük Çin" olarak anıldığını hatırlattı.

Sektörü hızlı bir şekilde ayağı kaldırmak istediklerini aktaran Atlı, şunları kaydetti:

"Sektörün geneline bakarsak geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar ihracatımız vardı. Sadece bakır olarak 30 milyon dolarlık ihracat yapmıştık ama bu yıl onu yakalayamayacağız. İnşallah iş yerlerimizi kısa sürede düzenleyip -ilk 6 ayı saymıyoruz- yılın ikinci altı ayında bu ihracat rakamının yarısını yakalamayı istiyoruz."

Esnafın kentte üretime devam etmesinin kent için büyük önem taşıdığını vurgulayan Atlı, "Esnafımıza özellikle çağrım, memleketlerini terk etmeyerek imalatlarını Kahramanmaraş'ta yapmaları. Bu meslek kentimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız

Üretici Ali Emre Erbilir ise depremler nedeniyle 5 iş yerinden 4'ünün yıkıldığını ifade etti.

Zor günleri geride bırakmak için üretime dört elle sarıldıklarını dile getiren Erbilir, "Dışarıya, sokaklara makinelerimizi kurduk, üstüne çatı yaptık. Usta ve çıraklarımız çalışmaya başladı. Özellikle ihracatı yüksek olan bu sektörün ayağa kalkması çok önemli. Dükkanlarımızı açarak kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdürüp kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağız." diye konuştu.