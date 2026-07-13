Kamu bankalarıyla reel sektör TOBB’da bir araya geliyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bugün düzenlenecek Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda, üç kamu bankasının genel müdürleri ile iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek ekonomideki son gelişmeleri ve reel sektörün beklentilerini değerlendirecek.
ANKARA (EKONOMİ)
Türkiye’nin üç kamu bankasının genel müdürlüğü ile reel sektörün temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde bugün bir araya gelecek.
Reel Sektör & Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, bugün TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirilecek.
Toplantıya, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve iş dünyası temsilcileri katılacak.
Bankaların üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunacağı toplantının ilk bölümünde protokol konuşmaları yapılacak. Ardından toplantı basına kapatılacak ve ekonomideki son gelişmelere ilişkin reel sektörün görüşleri masaya yatırılacak.