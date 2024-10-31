Kanserle Dans Derneği, sayısal bilgilendirme platformu kurdu

Mehmet KAYA- ANKARA

KDD Akademi adı verilen ve hekimler ile sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli firmaların gönüllü ve koşulsuz destek verdiği proje Ankara’da, Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında tanıtıldı.

Kendisi de kanser hastalığı geçiren ve iyileşen KDD Başkanı Sevil Gürkan, yaptıkları çeşitli anketlerde hastaların kanser taramanın önemi ve kamunun ücretsiz olarak hizmet verdiği Kanser Tarama Merkezleri (KETEM) hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte, bu hizmetlerden yararlanmadıklarının ortaya çıktığını vurguladı. Çok sayıda bilgi kirliliğinin de çeşitli online platformlarda, sosyal medyada dolaştığını belirten Gürkan, bilim insanlarının gönüllü katılımlarıyla video ve diğer yollarla doğru bilgilerin yayılması için platformu oluşturduklarını bildirdi. Gürkan, “Akciğer kanseriyle başlayacağız. Sonra mide ve özofagus (yemek borusu) kanseri ile bilgilendirme çalışmaları, videolar yayınlayacağız. Sosyal medyada etkiniz, bilgi almak isteyenler bu mecralardan erişebilirler” dedi.

KDD Akademi’nin içeriklerine Kanserle Dans Derneğinin internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

“Hasta derneklerinin katkısı önemli”

Tanıtım toplantısına, KDD ve KDD Akademi’ye gönüllü katkı veren hekimler Memorial Ankara Hastanesinden Umut Demirci, Gülhane Tıp Fakültesinden İsmail Ertürk, Hülya Şirin, Uzman Psiko-onkolog Sibel Cesur Akyunak ve İstanbul Galata Üniversitesinden Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş katıldı. Hülya Şirin, toplumun genel olarak bilgilendirilmesi yanında hasta bilinçlendirilmesinde hasta derneklerinin faaliyetleri ve katkısının çok önemli olduğunu vurguladı. Kanserde koruyucu önlemler ile erken teşhisi sağlayan tarama programlarının büyük önem taşıdığını belirten Şirin, bu alandaki faaliyetlerin daha da artırılması gerektiğini vurguladı. İsmail Ertürk de, akciğer kanserlerinin en fazla ölüme yol açan hastalıklardan olduğunu, gelecekte daha da artacağını vurgularken, mide ve yemek borusu kanserlerinin de yüksek ölüm oranlarıyla dikkat çektiğini ancak erken teşhisle yüksek tedavi oranı bulunduğunu vurguladı. Beslenme uzmanı Dilşat Baş da onkolojide beslenmenin öneminin yeterince bilinmediğini kaydederken, Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak, kanser hastaları ve aileleri açısından psikolojik hizmetin lüks olmadığını, gereklilik olduğunu vurguladı.