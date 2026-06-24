Kastamonu Entegre Bölgesel İş Ortakları Buluşmaları ile sektörü bir araya getiriyor

ANKARA(EKONOMİ)

Ahşap bazlı panel sektöründe, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük üreticisi Kastamonu Entegre, sektörle daha güçlü bir iletişim kurmak ve iş ortaklarıyla bilgi paylaşımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Bölgesel İş Ortakları Buluşmaları'nın ilkini geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleştirdi.

Sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan etkinlik serisi, yalnızca bayileri değil; mimarlar, iç mimarlar, uygulamacılar, üreticiler ve sektörün farklı paydaşlarını bir araya getiriyor.

Kastamonu Entegre bu buluşmalar aracılığıyla sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurarken güncel trendleri, pazar dinamiklerini ve yenilikçi ürün çözümlerini paylaşma fırsatı sunuyor.

Ankara'da başlayan etkinlik serisi, parke ve panel alanlarında faaliyet gösteren iş ortakları ve sektör paydaşlarına yönelik iki ayrı oturum halinde gerçekleştirildi.

Günün ilk bölümünde parke profesyonelleri ağırlanırken öğleden sonraki programda panel sektörünün temsilcileriyle bir araya gelindi.

300'ün üzerinde katılımcının yer aldığı buluşmada katılımcılar, Kastamonu Entegre'nin ürün portföyünü yakından inceleme şansı elde etti.

Etkinlik kapsamında özel olarak hazırlanan showroom alanında dekoratif panelden zemin çözümlerine kadar geniş ürün gamı detaylı şekilde tanıtılırken ürünlerin kullanım alanları ve sunduğu avantajlar uygulamalı olarak aktarıldı.

Ankara'da başlayan “Bölgesel İş Ortakları Buluşmaları”, 23-24 Haziran tarihlerinde Kayseri'de devam edecek. Yıl boyunca sürecek program kapsamında Kastamonu Entegre,ilerleyen zamanlarda İzmir ve İstanbul'da da iş ortakları ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek.

Kastamonu Entegre’den yapılan açıklamada bu yeni buluşma serisiyle yalnızca ürünlerini değil; bilgi birikimini, sektör vizyonunu ve iş ortaklarıyla kurduğu uzun soluklu iş birliklerinin de paylaşılmasının hedeflendiği belirtilerek, “Farklı şehirlerde sektörün nabzını tutarak yerel dinamikleri daha yakından anlamayı, ortak gelişim alanları yaratmayı ve sektörün geleceğine birlikte yön vermeyi amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.