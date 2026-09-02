Katılım Emeklilik’in sponsorluğunda Türkiye Drone Race’26 İstanbul’da teknoloji ve hızı buluşturacak

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Sektörünün öncü ve yenilikçi markası Katılım Emeklilik, gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Türkiye'de üçüncü kez düzenlenecek uluslararası Türkiye Drone Race, 5-6 Eylül'de Sultangazi Etkinlik Alanı'nda iki gün boyunca drone yarışlarını teknoloji ve deneyim alanlarıyla bir araya getirecek.

12 ülkeden 33'ü yabancı olmak üzere toplam 70 sporcunun katılacağı yarışlarda pilotlar, dünyanın en hızlı FPV dronelarıyla FAI Drone Racing World Cup puanları için mücadele edecek.

FPV gözlükleriyle dronun bakış açısından uçan pilotların yüksek hız, refleks, doğru çizgi seçimi ve anlık karar verme becerilerinin öne çıkacağı yarışlar, izleyicilere havacılık teknolojisinin en dinamik spor dallarından birini yakından takip etme imkânı sunacak.

Katılım Emeklilik’ten gençlere ve hava teknolojilerine destek

Teknolojinin farklı alanlarında gelişen yeni nesil deneyimlerin gençlerle buluşmasını önemseyen Katılım Emeklilik, Türkiye Drone Race’26’nın sponsorları arasında yer alarak organizasyona destek veriyor.

Katılım Emeklilik’in sponsorluğu, şirketin gençlerin teknoloji, inovasyon ve yeni nesil sporlarla buluşmasını sağlayan organizasyonlara yönelik desteğinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Şirket, bu iş birliğiyle hem havacılık teknolojilerinin ülkemizde gelişimine hem de gençlerin teknolojiyle olan bağının güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

İki gün boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek

Türkiye Drone Race’26 yalnızca drone yarışlarından oluşmayacak.

Ziyaretçiler, uluslararası pilotların parkurdaki mücadelesini takip ederken yarış alanında kurulacak teknoloji ve deneyim noktalarında farklı etkinliklere katılabilecek.

Program kapsamında drone deneyim alanı, drone simülatörü, Drone Soccer, robot futbolu, robot köpek alanı, micro drone atölyesi, IQ Robot, AIM Robot, VR sim koltuk, Segway, refleks etkinliği ve indoor ışıklı drone şov ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye Drone Race’26, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Sultangazi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, her iki gün 14.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.