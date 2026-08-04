Kimya sektörünün ihracatı temmuzda 3 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan temmuz ayı ihracat verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatı 25,6 milyar dolar olurken, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü 3 milyar 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu performansıyla sektör, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü olmayı sürdürdü.

Yılın ilk yarısında 17,1 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek ilk 6 aylık performansına ulaşan kimya sektörü, temmuz ayı ihracatıyla birlikte ilk 7 ay sonunda ihracatını 20,1 milyar dolara yükseltti. Geçen yılın aynı döneminde 19,2 milyar dolar olan sektör ihracatı böylece yüzde 4,7 artış gösterdi.

İHRACATTA GÜÇLÜ İVME DEVAM EDİYOR

Kimya sektörü, yılın ilk aylarında sergilediği istikrarlı performansı ikinci yarının başlangıcında da sürdürerek Türkiye ihracatının lokomotif sektörleri arasındaki güçlü konumunu korudu. İlk 6 ayda kırılan ihracat rekorunun ardından Temmuz ayında 3 milyar dolar eşiğinin aşılması, sektörün yıl sonu hedefleri açısından da olumlu bir görünüm ortaya koydu.

Plastikten petrokimyaya, kozmetikten boyaya, ilaçtan kauçuğa kadar çok geniş bir üretim altyapısına sahip olan kimya sektörü, üretim gücü, pazar çeşitliliği ve birçok sanayi koluna sağladığı stratejik girdilerle Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.

"YIL SONU HEDEFİMİZE KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, yılın ilk yarısında elde edilen tarihi ihracat performansının ardından sektörün temmuz ayında da güçlü seyrini koruduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kimya sektörümüz temmuz ayında 3 milyar 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olmayı sürdürdü. İlk 7 ay sonunda ulaştığımız 20,1 milyar dolarlık ihracat, küresel ticarette yaşanan tüm belirsizliklere rağmen sektörümüzün üretim ve ihracat kabiliyetini koruduğunu açıkça gösteriyor. Yılın ilk yarısında tarihimizin en yüksek ilk 6 aylık ihracatını gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da bu ivmeyi devam ettirmemiz, yıl sonu için belirlediğimiz 35 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşma konusunda bizlere önemli bir motivasyon sağlıyor."

Aracı, sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle devam etti:

"Kimya sektörü, Türkiye'nin ihracatında stratejik öneme sahip alanların başında geliyor. İKMİB olarak sektörümüzün tüm alt branşlarıyla sürekli iletişim halinde çalışıyor, ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde değerlendiriyoruz. Bazı alt sektörlerimizdeki komitelerimizde ihracatımızı arttıracak uzun vadeli projeler üzerinde çalışıyoruz. Yeni pazarlara erişimi artıracak projeler, katma değerli üretim, sürdürülebilirlik ve rekabetçiliği güçlendirecek uygulamalar önümüzdeki dönemde de öncelikli çalışma alanlarımız olmaya devam edecek. İhracatçılarımızın gösterdiği özveri ve üretim gücü sayesinde yıl sonu hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz."