Kimya sektörü ihracatını yüzde 13,8 artırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı temmuz ayında, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar oldu ve temmuz ayı rekoru kırıldı.

Kimya sektörü ise temmuz ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olarak 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 19,4 artış gösterdi.

Kimya sektörünün temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Temmuz ayında kimya sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan 2’inci sektör konumunu korudu. Sektörümüz ihracatını temmuz ayında yüzde 19’un üzerinde artırmayı başardı. Böylece ilk yedi aylık ihracatımız 18,4 milyar dolara ulaştı. Kalan dönemde de her ay ihracat artış performansımızın devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.