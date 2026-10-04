Kimya sektöründen ihracatta çifte rekor

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü, eylül ayında 3,07 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatına ulaştı.

Sektörün Ocak-Eylül dönemi ihracatı ise yüzde 6,4 artışla 25,8 milyar doları aşarak ilk 9 ay bazında tüm zamanların rekorunu kırdı.

Eylül ayında elde edilen ihracat artışının sektörün üretim ve ihracat kapasitesinin gücünü ortaya koyduğunu belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Önümüzdeki dönemde katma değerli üretimi, yüksek teknolojili ürünleri ve yeni pazarlardaki varlığımızı artırarak bu ivmeyi sürdürülebilir hale getirmeye odaklanacağız. 2026 yılı için belirlenen 35 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla gidiyoruz” dedi.

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü, küresel ticarette belirsizliklerin devam ettiği 2026 yılında ihracat performansını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Eylül ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artıran sektör, 3,07 milyar dolarlık ihracatla bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştı. Böylece geçen yıl eylül ayında gerçekleştirilen her 4 dolarlık ihracat, bu yıl yaklaşık 5 dolara taşındı.

Sektörün Ocak-Eylül 2026 dönemindeki ihracatı da yüzde 6,4 artışla 25,8 milyar doları aştı. Bu sonuçla kimya sektörü, ilk 9 ay itibarıyla bugüne kadarki en yüksek ihracat seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Türkiye’nin eylül ayı toplam ihracatı 26 milyar dolar olurken, kimya sektörü aynı zamanda Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olarak toplam ihracata önemli katkı sağladı.

"Yıl sonu hedefine emin adımlara gidiyoruz"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, eylül ayında elde edilen ihracat artışının sektörün üretim ve ihracat kapasitesinin gücünü ortaya koyduğunu belirterek, küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracatta yakalanan ivmenin önemli olduğunu söyledi. Aracı, “Kimya sektörü olarak eylül ayında ihracatımızı yüzde 25 artırarak 3,07 milyar dolara taşıdık. Bu rakam bugüne kadar ulaştığımız en yüksek eylül ayı ihracatı. Yılın ilk dokuz ayında da 25,8 milyar doları aşarak yine tarihi bir seviyeye ulaştık. Küresel ticarette belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde ortaya koyduğumuz bu performansı, sektörümüzün üretim kabiliyeti ve ihracat gücünün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Sektörün ilk 9 aylık ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttığını vurgulayan Aracı, kimyanın Türkiye ihracatındaki stratejik konumuna dikkat çekti.

Aracı, “Kimya sektörü bugün Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü konumunda. Üretimden lojistiğe, enerjiden tarıma, sağlıktan sanayiye kadar çok geniş bir ekosisteme doğrudan ve dolaylı katkı sağlayan bir sektörden söz ediyoruz. Dolayısıyla ihracattaki her artışımız yalnızca sektörümüz açısından değil, Türkiye’nin toplam ihracat performansı açısından da büyük önem taşıyor. İlk dokuz ayda kırdığımız ihracat rekoru bu açıdan son derece kıymetli” diye konuştu.

Yılın son çeyreğinde ihracat performansını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Aracı, yeni yönetim döneminde yakalanan ivmenin yılsonuna kadar korunmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Aracı, “Önümüzde yılsonu hedefimiz var ve bu hedef doğrultusunda yılın son çeyreğini de güçlü geçirmek istiyoruz. Yeni yönetim olarak kimya sektörümüzün tüm alt kırılımlarında, komitelerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Eylül ayında yakaladığımız yüzde 25’lik artış ve ilk dokuz ayda ulaştığımız rekor seviye bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde katma değerli üretimi, yüksek teknolojili ürünleri ve yeni pazarlardaki varlığımızı artırarak bu ivmeyi sürdürülebilir hale getirmeye odaklanacağız. 2026 yılı için belirlenen 35 milyar dolarlık ihracat hedefine emin adımlarla gidiyoruz” dedi.