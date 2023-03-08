Kimyacı deprem bölgesindeki maaşların yarısının karşılanmasını talep ediyor

OSMAN KILIÇ

Deprem bölgesindeki birçok firma ağır hasardan dolayı üretimini durdurmak zorunda kaldı. Kimya sektöründe de birçok hasar meydana geldi. Fakat kimya firmalarında yaşanan hasarlar üretimi aksatacak düzeyde değil. Kimyacının üretimi kısa vadede durdurma riski, çalışanların bölgeyi terk etmesinden kaynaklanıyor.

İhracat ve üretimin sektör özelinde nasıl etkileneceğine dair de şu an için bir yorumda bulunmanın güç olduğunu aktaran İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) Başkanı Adil Pelister “Ticaret Bakanlığımız deprem nedeniyle şubat ayı toplam ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki olduğunu belirtti” bilgisini verdi.

Deprem dolayısıyla bölgedeki fabrikalarda ara verilen üretimlerin tekrar başlayabilmesi için çalışanların ihtiyaç duyduğu barınma yerleri, konteynerler gibi geçici yerlerin en kısa zamanda yapılması ve ihtiyaç sahibi personellerin yararlanmasının çok büyük önem arz ettiğini kaydeden Pelister,

“TİM olarak başta TİM Başkanımız olmak üzere tüm İhracatçı Birliklerimiz ve bizler bu konuya çok önem veriyoruz. Deprem bölgesinden ayrılıp da diğer şehirlere giden personellerin ve çalışanların belki ailesi için hemen olmasa bile kendilerinin gelip işbaşı yapabilmeleri için öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor.

Ayrıca bu süreçte çalışanların maaşlarının yüzde 50’si kadarının Bakanlık tarafından karşılanması veya vergisel yüklerinin en azından geçici bir süre için ötelenmesi iyi olacaktır. Firmalarımızın desteklenmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“Boru ve tanklardaki sızıntılar gizli tutuluyor”

Deprem bölgesinde boru ve tanklarda bazı ufak sızıntı ve kırılmalar olduğu bilgisi geldiğini aktaran Ege Kimya Dış İlişkiler ve Teknoloji Danışmanı Derya Erçıkan, “Firmalar bu bilgileri gizli tutuyorlar. Bazı sızma olan tanklar diğer tanklara transfer edildi. Binalarda ufak tefek sıkıntılar var fakat asıl problem insan gücü. Ciddi kayıplar ya da şehir değiştirenler var ve kimya sektörü eleman yokluğu ya da tesislerin idari kısımlarını çalışan ve ailelerine tahsis ettiği için üretimler başlayamadı” değerlendirmesinde bulundu.

TKSD olarak bu bölgede olan ya da yatırımı olan firmalarla görüştüklerini bildiren Erçıkan, “Üyelerimiz ayrı ayrı ve de TKSD olarak TOBB üzerinden yardımda bulunuyorlar. CEFIC ile de görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Bu yıkım/hasar ve işgücü kaybının genel kimya üretimine alt sektörler (plastik, ambalaj vs.) açısından etkisinin kısa vadede olabildiğini söyleyen Erçıkan, “Bu bölge üretimde yüzde 9, ihracatta yüzde 13,5'luk payı olan bir bölge olarak öne çıkıyor” diye konuştu.