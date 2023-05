Kırmızı ette fiyat düşüşü kısa sürdü

MEHMET HANİFİ GÜLEL /İSTANBUL

Geçtiğimiz hafta kırmızı et fiyatlarında yaşanan gerileme, dün yapılan kesimlerle yeniden artışa geçti. Serbest piyasada karkas etin kilogramı fiyatı 240 liraya kadar yükselirken, geçen pazartesi kesimhanelerde fiyatlar 20 lira gerileyerek 220 liraya kadar geriledi. Dün yapılan kesimlerle ise etin kilogramına 5 lira zam yapıldı.

Karkas etin bölgelere göre fiyatının farklılık gösterdiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Kırmızı et fiyatları son bir haftada 20 lira geriledi. Bu düşüşün nedeni hem iş yokluğun hem de Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) zincir marketlere ve et sanayicilerine karkas et vermesinden kaynaklanıyor. Bu çözüm et fiyatlarında geçici olarak görülüyor. Tüm bunlara rağmen dün etin kilosuna 5 lira zam geldi” dedi.

Karkas et fiyatının bölgelere göre değişiklik gösterdiğini bildiren Aydın Tüfekçi, “Dün gelen zam öncesi Çanakkale tarafında karkas etin kilogramı 218 ile 220 lira arasında bulunuyordu. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ise karkas etin kilogram fiyatı 210 liraya kadar yer alıyordu. Bu fiyat farklılığı doğuda hayvan sayısının daha fazla olmasından kaynaklanıyor” dedi.

İstanbul’da kasapların karkas etin kilosunu bölgelerden gelen ürünlere göre fiyatının 208 ile 220 lira arasında alım yaptığını aktaran Aydın Tüfekçi, 10 gün öncesine kadar karkas ete haftada iki kez zam geldiğini belirterek, şunları kaydetti: “Şu anda ise haftada bir defa fiyat düşüş yaşanıyor."

Fiyat düşüşü, reyonlarda etiketlere yansımıştı

Aydın, şöyle devam etti: "Fiyat düşüşünün devam edip etmemesi için dün yapılan kesimler önemliydi. Fakat fiyat düşüşü devam etmedi ve yeniden zam geldi. İstanbul’da şu an kasapların bulunduğu semte ve ilçeye göre farklılık göstermekle birlikte, kıymanın kilogram fiyatı 330 ile 380 lira arasında bulunuyor. Yine kuşbaşının fiyatı ise 340 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Karkas etin fiyatında yaşanan düşüş, reyonlarda etiketlere yansımıştı.”

UKON’a göre fiyatlar 15 lira geriledi

Fiyat düşüşü Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) kombinalar ve kesimhanelere ait haftalık fiyatlarına da yansıdı. UKON’un 4 Mayıs’ta yayımlanan fiyatlara göre dana karkas kesim etin fiyatı 15,3 lira düşerek 209,4 liraya oldu.

Kuzu karkas kesim etin fiyatı ise 8,9 lira düşerek 195,8 liraya geriledi. UKON tarafından yayınlanan karkas kesim fiyatlarına göre bir önceki hafta dana yağsız kesim ortalama fiyatı 224,74 lira yer alıyordu. Yine kuzu karkas kesim fiyatı ise 204,75 lira seviyesinde bulunuyordu.