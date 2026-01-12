KKB Hackathon: Agentic AI ile genç yetenekler yapay zekanın geleceğini yazdı

Kredi Kayıt Bürosu’nun genç yetenekler ve teknoloji tutkunları için bir çekim merkezi olma hedefiyle hayata geçirdiği KKB Hackathon: Agentic AI, 10 Ocak’ta Mext Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük finalle sona erdi.

Yazılım dünyasının yeni rotası olarak öne çıkan Agentic AI odağındaki KKB Hackathon: Agenti AI, genç yetenekler tarafından yoğun ilgi gördü. 31 Ekim 2025’te başlayan ve 16 Kasım 2025’e kadar devam eden başvuru süreci sonunda, yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden yaklaşık 1.200 öğrenciden oluşan 314 takım başvurdu. Başvuruların büyük bölümünü bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturdu.

KKB’nin yapay zeka alanındaki uzman mühendisler tarafından titizlikle yürütülen ön eleme ve değerlendirme çalıştayları sonucunda, 50 takım yarı finale katılmaya hak kazandı.

Genç yetenekler Agentıc AI ile çözümler üretti

Toplam 184 genç yetenekten oluşan 50 yarı finalist takım, KKB tarafından belirlenen iki problem başlığı kapsamında Agentic AI tabanlı çözümler geliştirdi. İki hafta süren inovasyon maratonu boyunca takımlar, alanında uzman KKB mentorlarıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek projelerini olgunlaştırdı.

Bu süreçte KKB, tüm teknolojik kaynaklarını seferber ederek yerli ve güvenli bulut alt yapısı Kloudeks üzerinden yapay zeka servislerini gençlerin kullanımına sundu. Katılımcılar, Kloudeks’in API ile sunduğu LLM, embedding ve reranker gibi yapay zekâ servislerinden faydalanarak projelerini geliştirme ve demo hazırlama imkânı buldu.

Yapay zeka, yapay zeka projelerini değerlendirdi

KKB Hackathon: Agentic AI’ı benzer organizasyonlardan ayıran en önemli unsurlardan biri ise yapay zeka tabanlı değerlendirme sistemi oldu. Mentor değerlendirme kriterleri, kod kalitesi, demo performansı ve süre yönetimi gibi çok sayıda parametreyi analiz eden sistem sayesinde değerlendirme süreci adil, şeffaf ve objektif bir yapıya kavuşturuldu. Yapay zeka destekli değerlendirme sonucunda 12 takım finale kaldı.

Birincilik ödülü 150.000 TL

Finale kalan 12 takım, 10 Ocak’ta gerçekleştirilen final etkinliğinde; KKB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çokçetin, KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Bilgin, KKB Dijital Kanallar, Ürün ve Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Türkmen, KKB Bilgi Riski Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Can Ünver, KKB Kurumsal Strateji Genel Müdür Yardımcısı Caner Altuntaş, KKB Finansal Raporlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İnci Tümay Özmen, KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın, KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, KKB Risk Merkezi Hizmetleri ve Veri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Orkun Deniz, KKB Yapay Zeka Yönetimi Direktörü Mürsel Taşgın, KKB Ürün Geliştirme Müdürü Yeliz Kendiroğlu ve Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Uzay Çetin’den oluşan jüriye projelerini sundu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Vector Minds takımı birinci olarak 150.000 TL’lik büyük ödülü almaya hak kazandı. Zihin Code takımı 100.000 TL’lik ikincilik ödülünü kazanırken, Sava, Pluribus ve Gondolin Labs takımları 50.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Finale kalan diğer takımlara ise 15.000 TL’lik motivasyon ödülü verildi.

"Türkiye’nin teknoloji üretim ekosistemini gençlerle birlikte güçlendiriyoruz"

KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, hackathon vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi: "KKB olarak, gençlerle birlikte üreten; fikirlerin konuşulmakla kalmadığı, gerçekten hayata geçtiği bir inovasyon buluşma noktası olmayı önemsiyoruz. Bizim için bu hackathon, sadece projelerin yarıştığı bir gün değil; gençlerin girişimcilik hayallerine dokunduğumuz, onlarla gerçek bir bağ kurduğumuz uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımıdır.

Gençlerin üretirken ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıya erişebilmesini çok kıymetli buluyoruz. Bu nedenle yerli ve güvenli bulut altyapımız Kloudeks başta olmak üzere sahip olduğumuz tüm teknolojik kaynakları ve bilgi birikimimizi gençlerin kullanımına açıyor; fikirlerini denemelerine ve geliştirmelerine alan tanıyoruz.

Hackathonları bir sonuç değil, birlikte üretmeye devam edeceğimiz bir başlangıç olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerle yan yana durmayı, onların girişimcilik yolculuklarına eşlik etmeyi ve Türkiye’nin teknoloji üretim ekosistemini birlikte güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”