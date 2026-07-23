KKTC'de turizm hareketliliği gayrimenkul sektörünü de canlandırıyor

Akdeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yaz aylarında yalnızca tatilcileri değil, yatırımcıları, öğrencileri ve adada yaşamayı tercih edenleri de ağırlıyor. Turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte konut piyasasında da canlılık yaşanıyor.

Sektör temsilcileri, otel fiyatlarındaki artış ve alternatif konaklama seçeneklerine yönelimin, günlük ve uzun dönem kiralık konutlara olan talebi artırdığını belirtiyor. Bunun yanı sıra yatırım amacıyla satılık konut ve arsa arayışında da artış gözlendiği ifade ediliyor.

İşte tam bu noktada, www.101evler.com, Kuzey Kıbrıs’taki satılık ve kiralık dairelerden villalara, arsalardan ticari gayrimenkullere kadar binlerce ilanı tek platformda buluşturarak kullanıcılarına aradıkları gayrimenkule güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı sunuyor.

101evler, 15 yılı aşkın süredir Kuzey Kıbrıs emlak sektörüne hizmet veren, adanın en köklü ve en çok tercih edilen dijital gayrimenkul platformlarından biri.

Kurulduğu günden bu yana bireysel kullanıcıları, emlak danışmanlarını ve inşaat firmalarını aynı platformda buluşturarak binlerce satılık ve kiralık gayrimenkul ilanının güvenilir, hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir olmasını sağlamakta.

Güçlü teknolojik altyapısı, kullanıcı odaklı yaklaşımı ve sürekli gelişen hizmetleriyle 101evler, yalnızca bir ilan platformu değil; Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörünün dijitalleşmesine katkı sağlayan, sektörün gelişimine yön veren güvenilir bir teknoloji markası.

Bugün binlerce aktif ilanı, yüzlerce kurumsal iş ortağı ve yıllara dayanan tecrübesiyle 101evler, hem kullanıcıların doğru gayrimenkule ulaşmasını hem de emlak profesyonellerinin daha geniş kitlelere erişmesini sağlayarak Kuzey Kıbrıs’ın lider dijital emlak platformu olmayı sürdürmekte.