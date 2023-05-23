'Koç' artık KOBİ’nin de ihtiyacı

Dünyada en hızlı büyüyen ikinci sektör olan “Koçluk” 2022’de yaklaşık 20 milyar dolar değerine ulaştı. Türkiye’de de iş dünyasında koçluk hizmetlerinin önemi her geçen gün artıyor. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye Başkanı Yunus Emre Şentürk, liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi, İK geliştirme ve motivasyonu, kişisel ve profesyonel gelişim ihtiyacı gibi farklı nedenlerle, koçluğun iş dünyasındaki ihtiyacı ve etkisinin giderek arttığını vurguladı. Koçluk sektörünün yıllık ortalama yüzde 6,7 büyüğünü ifade eden Şentürk, piyasa büyüklüğünün yarıdan fazlasının ABD’de oluştuğunu, onu Avrupa ve Asya pazarlarının takip ettiğini kaydetti.

2022’de dünya genelinde koç uygulayıcılarının tahmini sayısının 2019’a göre yüzde 54 artarak, 109 bin 200’e ulaştığını belirten Şentürk, eğitimlerin artması ve pandemi süreci ile birlikte çevrimiçi koçluk hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla Türkiye’deki daha fazla işletmenin bu hizmetlerden faydalandığına dikkat çekti.

Türkiye’de ICF sertifikalı koçluk eğitimi veren kurum sayısının giderek arttığını ifade eden Şentürk, “Bu eğitimler, koçluk hizmetlerinin iş dünyasında daha da yaygın hale gelmesine katkı sağlıyor. İş dünyasındaki profesyonellerin koçluk becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Yetkinliklerine koçluğu ekleyen liderlerin daha etkili, güçlü ve başarıl başarılı oldukları gözlemleniyor. Koçluk hizmetleri, Türkiye’de sadece büyük ve uluslararası şirketlerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ihtiyaç duyduğu bir hizmet haline geldi. Koçluk, işletmelerin rekabet gücünü artırmak, çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve performanslarını geliştirmek gibi faydalar sağlıyor. Ayrıca, pandemi süreci ile birlikte, uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması nedeniyle, koçluk hizmetleri çevrimiçi olarak da sunuluyor. Bu sayede koçlar hangi şehirde olurlarsa olsunlar Türkiye hatta dünya genelinde hizmeti sunabilir hale geldi” diye konuştu.

“Birçok beceri ve farkındalık kazandırıyor”

Şentürk, ICF Türkiye’nin, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiş bulunan ICF’in bir şubesi olarak 2005’te kurulduğunu, 24 Aralık 2009’da ise Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) ismiyle resmi kimliğine kavuştuğunu hatırlattı. Koçluk eğitiminin katılımcılara liderlik becerileri, iletişim becerileri, zaman yönetimi, stres yönetimi, problem çözme ve karar verme gibi birçok beceri ve farkındalık kazandırdığını vurgulayan Şentürk, şunları söyledi: “Bu yetkinliklerin geliştirilmesi, iş performansını ve işletmelerin rekabet gücüne de çok olumlu yansıyor. 2021 yılında ICF Türkiye’nin yaptırdığı araştırmaya göre koçluk alma nedeni sorulduğunda verilen cevaplar: Kişisel potansiyel gelişimi yüzde 38,37, liderlik gelişimi yüzde 20,93. İK profesyonelleri, profesyonel koçlar, akademisyenler ve psikologların örneklem olarak seçildiği araştırmada katılımcıların %58,67’si iş dünyasındaki profesyonellerden oluşuyordu. Katılımcıların yüzde 39,81’i koçluğun ‘farkındalık ve gelişim’ sağladığını, yüzde 36,89’u da ‘her insan için faydalı ve gerekli’ bir süreç olduğunu söyledi. Kendi performanslarını değerlendirme ve geliştirme becerileri kazanıyorlar.”

Kişisel ve profesyonel gelişim ihtiyacı gibi farklı nedenlerle etkisi giderek artan koçluk hizmetleri, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin de ihtiyaç duyduğu bir hizmet haline geldi.

BİR BAKIŞTA KOÇLUK

● Global Industry Analysts, Inc. (GIA) raporuna göre dünya genelinde koçluk endüstrisi 2026 yılına kadar yıllık yüzde 6,5 büyümesini sürdürecek.

● ICF’in 2020 yılındaki araştırmasına göre koçluğun en popüler kullanım alanları yüzde 36 ile liderlik geliştirme, yüzde 31 ile işletme performansı ve yüzde 28 ile çalışan motivasyonu.

● Koçluktan elde edilen ortalama yıllık gelirin 2019 ile 2022 arasında yüzde 12 artarak 52 bin 800 dolara yükseldiği tahmin ediliyor.

● Kadın koç oranının dünyada da, Türkiye’de de daha yüksek olduğu biliniyor. Dünya çapında koçluk becerilerini kullanan liderlerin yaklaşık yüzde 68’ini kadınlar oluşturuyor.

● Koçluk yapanların çoğu X jenerasyonu grubunda yer alıyor. Y kuşağı koçların oranının ise yüzde 22 seviyelerinde seyrettiği hesaplanıyor.

“2 BİN 404 SAAT KOÇLUK HİZMETİ SUNDUK”

Şentürk, ICF Türkiye olarak 2022 yılında Türkiye’de birçok sivil toplum kuruluşu ile gerçekleştirilen gönüllü projelerde 314 gönüllü koç ile birlikte toplam 2 bin 404 saat koçluk hizmeti sunduklarını kaydetti. Yaklaşık 410 bin dolarlık koçluk hizmetini gönüllü sunduklarını vurgulayan Şentürk, “Bu meslekte unvan yolculuğu; en az 200 saat akredite bir eğitim ki 1 yıla yayılan bir sürede bitiyor ve 2 yıl da koçluk yetkinliklerini tamamlama ve sınav süreci ile geçiyor. Tüm bu süreçler sonucunda yetkin koçlarımız hizmet sunmaya başlıyor” diye konuştu.