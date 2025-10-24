KOMİD'den tarihi çıkarma: Türk konfeksiyon makineleri CISMA 2025'e damga vurdu

  1. Ekonomim
Konfeksiyon Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği (KOMİD), 14 üye firmasıyla dünyanın en büyük dikiş makinesi fuarı olan CISMA 2025'e ilk kez "millî katılım" organizasyonu düzenledi. Türk firmaları, Şanghay'daki fuarda yoğun ilgi görerek önemli iş bağlantılarına imza attı.

Dünyanın en büyük profesyonel dikiş makinesi ve aksesuar fuarı CISMA 2025, 24–27 Eylül tarihleri arasında Şanghay Yeni Uluslararası Fuar Merkezi’nde rekor bir katılımla tamamlandı.

“Akıllı Dikiş, Yeni Sanayi Gelişimini Güçlendirir” temasıyla gerçekleşen fuar, sektörün geleceğine yön veren teknolojilere ev sahipliği yaptı.

Türkiye'den ilk millî katılım başarısı

Bu yıl fuarda bir ilke imza atan KOMİD – Konfeksiyon Otomasyon ve Makine İmalatçıları Derneği, Lead Expo iş birliğiyle gerçekleştirdiği organizasyonda 14 üye firmasıyla Türkiye'yi temsil etti. Toplam 300 metrekarelik alanda stant açan Türk firmaları, konfeksiyon teknolojilerindeki yenilikçi üretim kapasitelerini uluslararası platforma taşıdı.

Fuar boyunca stantlara gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyan katılımcı firmalar, yeni iş bağlantıları kurma ve uluslararası iş birliklerini geliştirme fırsatı yakaladı. Fuar, Türk makine üreticileri için verimli bir tanıtım ve iş geliştirme ortamı sağladı.

CISMA 2025 ziyaretçi rekoru kırdı

CISMA 2025, bu yıl 100.000 barajını aşarak tarihinin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Fuar, toplam 101.297 ziyaret girişi alırken, 91.314 tekil ziyaretçi tarafından gezildi. Bu rakam, bir önceki fuara göre %17'lik bir artışa işaret ediyor.

Fuarın küresel cazibesi, uluslararası ziyaretçi sayısındaki artışla da kendini gösterdi. Çin anakarası dışından (Hong Kong, Makao ve Tayvan dâhil) gelen ziyaretçi sayısında %70,3'lük dikkat çekici bir artış kaydedildi.

KOMİD Başkanı Akın: Rekabet gücümüzü kanıtladık

Fuarın ardından bir değerlendirme yapan KOMİD Başkanı Haluk Akın, organizasyonun başarısına vurgu yaptı. Akın, şunları söyledi:

“CISMA 2025, Türk konfeksiyon makine üreticileri için küresel sahnede kendini gösterme fırsatı sundu. Üyelerimizin fuar boyunca yakaladığı bağlantılar, ihracat potansiyelimizi artırmakla kalmayıp sektörümüzün teknolojik dönüşümüne de ivme kazandırdı. KOMİD olarak, Türk makinelerinin kalite, dayanıklılık ve yenilik açısından uluslararası düzeyde rekabet edebileceğini bir kez daha kanıtladık dedi.”

