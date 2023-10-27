Konukoğlu: Tekstil sektörü, kredi desteği bekliyor

GAZİANTEP/EKONOMİ

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün düzenlediği sempozyuma katılarak, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maliyet artışları, alım gücündeki azalış, talepte yaşanan düşüş ve enflasyonun derinden etkilediği tekstil sektörünün zor bir dönem geçirdiğini söyleyen Konukoğlu, yaşanan olumsuz gidiş nedeniyle sektörün, uluslararası pazarlarda elde ettiği kazanımları büyük ölçüde Uzak Doğu’ya kaptırdığını dile getirdi. İplik fabrikalarının üretimlerini sürdürmekte zorlandığını vurgulayan Konukoğlu, Türkiye’nin ilk sekiz aydaki tekstil ve ham maddeleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında düştüğünü bildirdi. Tekstil sektörünün uzun süredir stoka çalıştığını aktaran Konukoğlu, “Kimse zararına üretimini sürdürmek istemez. Gaziantep ve çevre illerdeki deprem nedeniyle yeniden imar faaliyetlerinden kaynaklı olarak sektörümüzde çalışacak personel bulmakta zorluk yaşanıyor. Tekstilde tedarik üssü olmamız için ‘full entegre’ sisteme geçmemiz, yani iplikçiyi, kumaşçıyı, konfeksiyoncuyu, baskıcıyı, nakışçıyı tek bünyede toplamamız gerekiyor. Durgunluğun aşılması ve sektöre soluk aldırmak için uzun vadeli krediler bir an önce açıklanmalı” diye konuştu.

“Uzak Doğu, amansız rekabet oluşturdu”

Tekstil sanayiinin ucuz işgücü avantajından yararlandığı dönemlerin geride kaldığını, Türkiye’den çok daha ucuz işgücüne sahip özellikle Uzak Doğu ülkelerinin tekstil ve konfeksiyon sektöründe hızla ilerleyerek, bu alana büyük boyutlu yatırımlar yaptığını vurgulayan Konukoğlu, şunları kaydetti “Uzak Doğu ülkeleri, başta AB olmak üzere tüm dünya pazarlarında karşımızda amansız rekabet oluşturmaktadırlar. Sektörümüz gelişmiş ülkelere fason üretim yapan yapıdan, katma değeri daha yüksek moda, marka ve bunun ticaretine yönelmiştir. Sektörde İngiltere’den Fransa’ya, Fransa’dan İtalya’ya geçen liderlik, Türkiye’ye geçmiştir. Bayrağı devraldık ama alınacak yol var. Örneğin, tekstil-giyim eğitimi veren üniversite ve meslek liselerin eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve ArGe çalışmalarının artırılması önem taşımaktadır” dedi. Konukoğlu, sektörün istihdama dayalı sanayiden, teknoloji, know-how, yaratıcılık ve girişimcilikle desteklenen işkolu haline gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.