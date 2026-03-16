Körfez’deki kriz müteahhitlerin dev projelerini sekteye uğrattı: Projeler durma noktasında

Körfez bölgesinde artan gerilim, Türk inşaat şirketlerinin üstlendiği büyük projelerde ciddi belirsizliklere yol açtı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sektörün içinde bulunduğu kritik durumu vurgularken, mevcut risk ortamının yalnızca devam eden projeleri değil, yeni ihale süreçlerini de durma noktasına getirdiğine dikkat çekti.

Projelerin tamamen iptal edilmesi endişesi hakim

Türk firmalarının en yoğun iş hacmine sahip olduğu ülkelerde milyar dolarlık yatırımlar beklemeye alındı. Mevcut verilere göre Türk müteahhitlerinin bölgedeki riskli portföyü şöyle şekilleniyor:

Suudi Arabistan: 7,56 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 7,43 milyar dolar

Kuveyt: 2,24 milyar dolar

Toplamda 19 milyar dolara ulaşan bu projeler için ülkelerin savaş sonrası önceliklerini değiştirmesi ve bütçeleri savunma harcamalarına kaydırması, projelerin tamamen iptal edilmesi endişesini doğuruyor.

"Hayat durdu"

Güvenlik tehditleri sadece şantiyeleri değil, ulaşım ağlarını da felç etti. Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’a konuşan Eren, bölgedeki durumu "Bırakın ne olacağını düşünmeyi, şu an oralara gitmek bile mümkün değil, hayat durdu" sözleriyle özetledi.

Özellikle Irak gibi çatışma hattındaki ülkelerde faaliyet göstermenin imkansızlaştığı, lojistik kanalların kapandığı bildirildi.

Çalışanlar için tahliye planı

Şu ana kadar Türk şantiyelerine yönelik doğrudan bir saldırı bildirilmedi. Ancak bölgedeki gergin bekleyiş nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı süreci yakından takip ediyor.

Hava trafiğindeki ciddi aksamalar sebebiyle bir tahliye planı hazırlandı. Bölgeden ayrılmak isteyen yurttaşların önce karayoluyla Suudi Arabistan’a aktarılması, ardından havayoluyla Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor.