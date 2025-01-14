KPMG’den “Ödemelerin Geleceği”: Firmalar modernize oluyor

Teknoloji dünyasındaki hız, ödeme sistemlerinin modernleşmesini de artık bir zorunluluk haline getirdi. Hem şirketler hem de tüketiciler; güvenli, hızlı ve kesintisiz bir ödeme deneyimi bekliyor ve ödeme yöntemlerinde her zamankinden daha fazla seçenek sunulmasını istiyorlar.

KPMG de dünya çapında iki sektörün ödeme sistemlerini modernleştirme zorunluluğuna nasıl uyum sağladığını ele alan “Ödemelerin Geleceği” raporunu yayımladı. Raporda hem yeni ödeme çözümleri ve işlevler geliştirmeye odaklanan finansal kuruluşların hem de müşterilere mağazada ve çevrimiçi olarak çeşitli ödeme seçenekleri sunmak zorunda kalan perakendecilerin kaydettiği ilerlemeler inceleniyor.

Her iki sektörün de ödemelerin modernizasyonunun önemini kavradığını ortaya koyan raporda yer verilen küresel ankete göre, finansal kuruluşların yüzde 90'ından fazlası şu anda ödeme sistemlerini modernize etme çalışmaları yürütüyor veya bu yönde planlar yapıyor. Perakendecilerin ise yüzde 80'inden fazlası benzer şekilde hareket ediyor.

Raporda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı:

•Finansal kuruluşların yüzde 93'ü ödeme modernizasyonuna yönelik bir program başlatmayı planlıyor ya da hâlihazırda yürütüyor. Kurumların yüzde 74'ü bu çalışmalara yakın gelecekte başlamayı hedefliyor ve bu grubun yüzde 48'i önümüzdeki üç ila altı ay içinde süreci başlatmayı planlıyor. Ayrıca, yüzde 19'u modernizasyon çalışmalarına çoktan başlamış durumda.

•Finansal kuruluşların yüzde 3'ü mevcut teknoloji altyapısı, ikna edici bir iş gerekçesinin bulunmaması ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle bu adımı atamadıklarını belirtiyor. Geriye kalan yüzde 4'ü ise modernizasyon çalışmalarını hâlihazırda tamamladıklarını ve bu nedenle şimdilik yeni bir girişime ihtiyaç duymadıklarını ifade ediyor.

•Modernizasyon, sürekli öncelik verilen bir konu. Finansal kuruluşların yüzde 17'si son altı ay içinde modernizasyon çalışmalarını tamamlamış olsa da büyük bir kısmı yakın gelecekte yeni modernizasyon projelerine başlamayı planlıyor.

•Perakende sektöründe de ödeme modernizasyonuna yönelik ilgi oldukça yüksek. Bu sektördeki kuruluşların yüzde 87'si ya bir modernizasyon programı başlatmayı planlıyor ya da hâlihazırda süreci başlatmış durumda. Bu oran içinde yüzde 63'lük bir kesim, çok yakında çalışmalara başlamayı planlıyor (bu grubun yüzde 42'si önümüzdeki üç ila altı ay içinde sürece başlayacak) ve yüzde 24'ü ise ödeme modernizasyonu için çalışmalarını hâlihazırda sürdürüyor.

•Finansal kuruluşlarda olduğu gibi, ödeme modernizasyonunu başlatmayı planlamayan perakendecilerin yüzde 13'ü de iki gruba ayrılıyor. İlk grup (yüzde 6), mevcut teknoloji altyapısı ve ikna edici bir iş gerekçesinin eksikliği nedeniyle modernizasyona şu an için ihtiyaç duymadığını belirtiyor. Biraz daha geniş olan ikinci grup (yüzde 7) ise ödeme modernizasyon çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın gelecekte yeni projelere ihtiyaç duymadıklarını söylüyor.

•Perakende sektöründe, son altı ay içinde modernizasyon çalışmalarını tamamlamış olan yüzde 21'lik kesimin çoğu, gelecekte ek çalışmalar yapmayı planlıyor. Perakendeciler de ödeme sistemlerinde sürekli yenilik ve gelişim sağlamanın öneminin farkında.

“Ödeme sistemlerinde modernleşme yarışı hız kazandı”

Rapor sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, “Ödeme sistemlerindeki sürekli yenilikler, düzenleyici değişiklikler ve müşteri talepleri, finansal kuruluşlar ve perakendecilerde dönüşüm süreçlerini tetikledi ve ödeme sistemlerinde modernleşme yarışı hız kazandı.

Günümüzde ödeme modernizasyonu sürekli bir süreç haline dönüşmüş durumda. Kuruluşlar, müşteri ve piyasa taleplerine ayak uydurabilmek için bu dönüşümü sürdürmeye aralıksız devam ediyor. Modernizasyon doğru şekilde gerçekleştirildiğinde ise birçok avantaj sunuyor. Müşteriler için daha iyi bir deneyim sağlamanın yanı sıra, güçlü bir rekabet avantajı da ortaya çıkarıyor. Bu büyük avantajlar organizasyonları daha geniş kapsamlı ödeme modernizasyon projelerine yönlendiriyor.

Bu da bu yılki araştırmamızda gözlemlediğimiz dış kaynak kullanımındaki artışın sebebini ortaya koyuyor. Günümüzde birçok finansal kuruluş ve perakendeci; ödeme işleme, teknoloji altyapısı, güvenlik ve uyumluluk gibi konularda uzman desteği arıyor. Bulut teknolojisi, yapay zekâ ve kuantum bilişim gibi hızla gelişen yenilikler, bu taleplere karşılık vermek için heyecan verici fırsatlar sunsa da modernleşme sürecini daha da karmaşık hale getiriyor.

Ortaya çıkan bu rapor, finans ve perakende sektörlerindeki liderlerin ödeme sistemlerinde gördüğü fırsatları, bu fırsatlara ulaşırken karşılaştıkları zorlukları ve dönüşüm süreçlerinde geldikleri noktayı gözler önüne seriyor. Bu raporumuzun ödeme modernizasyonu süreçlerinde her iki sektöre de rehberlik etmesini temenni ediyorum.” dedi.