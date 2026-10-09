Küresel bilgisayar pazarında sert daralma: Sevkiyatlar %20,1 geriledi

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Dünya genelinde PC sevkiyatlarında düşüş ivme kazandı.

IDC'nin 8 Ekim tarihli ön raporuna göre 3. çeyrekte temmuz-eylül arasında 62,7 milyon bilgisayar sevk edildi. Böylece pazar bir önceki çeyreğe göre %9,1, geçen yılın aynı dönemine göre %20,1 küçüldü. Yıllık daralma 2. çeyrekte %3,8 seviyesindeydi.

Fiyat ve stok baskısı

Şirketler, bellek tarafında öngörülen fiyat artışları nedeniyle yılın ilk 6 ayında tedarikini artırmıştı. Yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının tetiklediği arz sıkıntıları da maliyetleri yukarı taşıdı.

IDC Tüketici Cihazları Araştırma Direktörü Jitesh Ubrani'nin değerlendirmesine göre, öne çekilen alımlar satış döngüsünü bozdu. Etiketlerin yükselmesi son tüketici tarafında frene neden olurken, distribütörler ellerindeki stok fazlasını eritmeye odaklandı. Bu nedenle yılın 2. çeyreğine kıyasla genelde yükselişin görüldüğü 3. çeyrekte bu kez toparlanma yaşanmadı.

Sıralama değişmedi, satışlar düştü

Pazar lideri Lenovo, 14,9 milyon adetlik sevkiyatla %23,8 pay aldı. Şirketin hacmi yıllık bazda %22,6 azaldı.

HP'de sevkiyatlar %30,9 düşüşle 10,3 milyona, Dell'de %25 düşüşle 7,6 milyona indi. Apple'ın sevkiyatı %11,3 azalarak 5,9 milyon olurken, ASUS %8,6 düşüşle 5,5 milyon seviyesinde kaldı.

3 büyük üretici Lenovo, HP ve Dell'in toplam payı bir yıl öncesine göre 4,2 puan geriledi.