Küresel mücevher ekonomisinin kalbi, 59. IJS Istanbul Jewelry Show’da atacak

IJS Istanbul Jewelry Show, her yıl olduğu gibi 2026 Nisan edisyonunda da sektörün önde gelen mücevher üreticilerini, markalarını ve tedarikçilerini çatısı altında buluşturacak.

Dünya genelinde 18 farklı mücevher fuarının organizatörü Informa Markets’in küresel gücünü, sektördeki 40 yıllık birikimiyle birleştiren IJS Istanbul Jewelry Show, yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de yön belirleyen, uluslararası ticaret ağlarının kurulduğu ve yüksek hacimli iş bağlantılarının gerçekleştiği stratejik adres olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Tedarikçiler, alıcılar, üreticiler ve markalar için çok yönlü bir ticaret platformu

IJS Istanbul Jewelry Show’u ziyaret edenler, fuara katılan üretici ve markalara doğrudan erişim sağlarken, yeni sezon trendlerini keşfetme, tasarım ve kaliteyi karşılaştırma, güvenilir tedarikçilerle bağlantı kurma ve özel fırsatlarla rekabet avantajı elde etme imkânı da buluyor. Fuar, profesyoneller için tek merkezde çok uluslu iş yapma olanağı sağlayan, stratejik bağlantıları kolaylaştıran ve sektörün nabzını doğrudan hissettiren eşsiz bir platform olarak öne çıkıyor.

Mücevher dünyasına ilham veren etkinlikler

Mücevhere dair her şeyin bir arada sergilendiği IJS Istanbul Jewelry Show, fuar süresince gerçekleştirilen etkinliklerle sektörüne ilham olmaya devam ediyor. Dünyanın lider trend öngörü şirketi WGSN, fuara özel düzenleyeceği seminerde, mücevherin geleceğini tanımlayan tasarım kodlarını sektör profesyonelleriyle paylaşacak. Mücevher İhracatçıları Birliği ve IJS Istanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan “Designer Club” ile takı tasarımcıları ve ustaları, ürettikleri koleksiyonları özel bir alanda sergilerken, “Art for Jewellery – Inspiration Hub” etkinliği ile de mücevher sektörünün kültür hareketine ev sahipliği yapacak.

IJS Istanbul Jewelry Show’un, 01 – 04 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleşecek 59. buluşmasını takip etmek isteyen sektör profesyonelleri, detaylı bilgi için www.istanbuljewelryshow.com adresini ziyaret edebilirler.

IJS Istanbul Jewelry Show, sadece mücevher sektörü profesyonellerinin ziyaret edebileceği ticari bir fuardır, halka açık değildir.