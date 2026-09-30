La Lorainne Türkiye ve Ortadoğu Lojistik Direktörü Şener Karaoğlu oldu

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ANKARA(EKONOMİ)

Değirmencilik ve fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren Belçika merkezli La Lorraine Bakery Group'da Funda Yıldırım, Türkiye ve Orta Doğu Satın Alma Direktörü, Şener Karaoğlu ise Türkiye ve Orta Doğu Fabrika ve Lojistik Direktörü olarak görevlendirildi.

Faaliyetlerine Belçika’da 1939’da değirmencilik ile başlayan La Lorraine Bakery Group; Türkiye, Romanya, Çekya, Macaristan, İtalya, Yunanistan, BAE ve ABD’de 18 tesiste üretim gerçekleştiriyor.