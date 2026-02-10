Lastik sektöründe 4 bin 500 çalışan için toplu sözleşme süreci

Lastik sektöründe yeni dönem toplu iş sözleşmesi süreci Kocaeli'de başladı. Lastik-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Brisa, Pirelli ve Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 4 bin 500 işçiyi kapsayan görüşmelerin ilk toplantısının ardından Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Biz tavize karşıyız ama müzakereye açığız"

Müzakereye açık olduklarını belirten Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, "Toplu sözleşmemizi Brisa, Pirelli ve Prometeon ile yaptık. Gün içerisinde de Goodyear fabrikasıyla toplu sözleşme görüşmemiz olacak. Görüşmelerde karşılıklı sunumlar yapıldı; işverenler kendi sıkıntılarını, problemlerini ve rekabet şartlarındaki genel durumlarını anlattı. Yapılan müzakere neticesinde Brisa fabrikasında 9 madde, Prometeon ve Pirelli fabrikalarında ise 8 madde geçtik. Önümüzdeki toplantı tarihleri belli, süreç bu doğrultuda devam edecek. Biz tavize karşıyız ama müzakereye açığız; bu, kazanılmış olan haklarımızı hiçbir şekilde vermeyeceğimiz anlamına geliyor. Daha adil, karşılıklı bir anlaşma istiyoruz. İşverenlerin sorunlarını biliyoruz ancak çalışan arkadaşlarımızın taleplerini ve kazanılmış haklarını da biliyoruz" dedi.

"Kolay bir sözleşme olmayacak"

Toplu sözleşmenin 4 bin 500 işçiyi kapsadığını belirten Sarı, "Bu toplu sözleşme sürecini sadece 4 bin 500 işçi olarak değerlendirmemek gerekir; aileleriyle birlikte Kocaeli'yi yakından ilgilendiren bir süreçtir. Şu ana kadar ağırlıklı olarak idari maddeler görüşüldü, maddi maddelere henüz geçilmedi. Bu nedenle kolay bir toplu sözleşme olmayacak. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan gerilim ortamına rağmen biz meseleleri müzakere ortamında, karşılıklı sulh ile masada çözmekten yanayız" diye konuştu.