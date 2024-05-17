Lila Kağıt, Erzurum'a fabrika kuracak

Dünyada 5 kıtada 80’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kağıdı sektörünün önemli üreticilerinden biri olan Lila Kağıt, 271 bin ton kağıt üretim kapasitesi ile sektörün Avrupa ve Ortadoğu'daki üreticilerinin başında geliyor.

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, temel atma töreninde, Erzurum'da geleceğe önemli bir adım atıldığını söyledi. Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ve 3 milyar liranın üzerinde bir yatırımın yapıldığ Lila Kağıt tesisinde, yıllık brüt 35 bin ton kağıt üretimi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şirketin halka arz süreci tamamlandı

Şirketin halka arz sürecinin tamamlandığını hatırlatan Öğücü, "Tüm yatırımcılarımıza taahhüdümüz, halka arzdan elde edilecek gelirle yatırımlarımızı hızlı ve şeffaf bir şekilde hayata geçirmekti. Bugün, hiç vakit kaybetmeden karşınızdayız ve Erzurum fabrikamızın temel atma törenini düzenlemekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kente bölgenin ilk kağıt tesisini kurmayı çok istediklerini belirten Öğücü, şöyle konuştu:

"Erzurum da bizi çok istedi. Böyle büyük bir arazinin bize tahsis edilmesi ve tüm süreçlerde ilk günden beri desteğini esirgemeyen bakanlıklarımıza, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve organize sanayi bölgesi yetkililerimize huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Bu fabrika sadece beton, çelik ve makine parçalarından ibaret olmayacak. Burada üretilecek her bir temizlik kağıdı ürünü, emeğimizin, bilgi birikimimizin ve vizyonumuzun bir yansıması olacak."

500 kişilik isithdam yaratmayı hedefliyoruz

Şirket yatırımının, bölgede ciddi anlamda lojistik hizmetlerine de olanak sağlayacağını belirten Öğücü, 2025'in ilk çeyreğinde yatırımın birinci fazının devreye girmesini, 2027'nin ilk çeyreğinde de kağıt tesisinin devreye girmiş olmasını hedeflediklerini aktardı. Öğücü, ayrıca yaklaşık 500 kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.