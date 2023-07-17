'Lojistik sektörü, işçi ve okul servisleri ÖTV’den muaf tutulsun'

ESKİŞEHİR

Türkiye’nin bol ve ucuz para döneminde dağıtılan tüm kredileri katma değersiz işlere yatırdığını aktaran Eskişehir Genç İşadamları Derneği (ESGİAD) Başkan Vekili Kerem Toparlar, “Katma değerli ürün, insan ve hizmet üretemeyen ekonomiler, faiz enflasyon sarmalına girerler ve buralarda halkın satın alma gücü hiçbir zaman gerçekten artmaz. Bu dönemde döviz getirecek ya da çok fazla döviz harcanan enerji gibi alanlara yatırım yapılmadığı için, dönemin bitişiyle beraber bu zamlara mecbur kalındı” diye konuştu.

Bu maliyetlerin direkt veya dolaylı etkisi ile tepeden tırnağa her üründe hızına yetişilmez fiyatlar görüleceğinden bahseden Toparlar, “Akla ilk gelen lojistik maliyetinin sadece sanayide değil her yerde logaritmik olarak arttığına tanık olacağız. Koşullar zor ancak bu ağrıyı kısa vadede hafifletmek için belli önlemler alınabilir. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in “akaryakıt zammı yerel yönetimlere yansıtılmasın” önerisini kayda değer buluyorum. Öte yandan enflasyona etkiyi bir nebze azaltmak için bu muafiyetin hammadde üretimi ve lojistik sektörüne de yansıtılmasını, işçi ve okul servislerinin de bu özel duruma eklenmesini öneriyorum” dedi.