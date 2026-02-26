Akyapak, TEKNOSAB’da teknoloji çıtasını yükseltecek

ESRA ÖZARFAT

Fevzi Akyapak tarafından 1962 yılında kurulan ve bugün ikinci kuşak temsilcisi Levent Akyapak liderliğinde faaliyetlerini sürdüren Akyapak Makine, yarım asrı aşan sanayi birikimini ‘teknoloji üssü’ yatırımı ile daha da geliştirecek.

Bükme, yapısal çelik işleme makineleri ve kaynak çözümlerinde küresel ölçekte söz sahibi olan şirket, Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üç tesisinde yılda yaklaşık iki bin makine üretiyor. Üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden firma, yüksek katma değerli makine üretimiyle Türkiye’nin sanayi gücüne katkı sağlıyor. Bu güçlü altyapıyı bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen Akyapak Makine, büyüme stratejisinin merkezine Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNOSAB) yeni yatırımını koydu. Şirket, burada yazılım, otomasyon ve ileri mühendislik çözümlerini entegre edeceği bir “teknoloji üssü” kuracak.

Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akyapak, TEKNOSAB yatırımının yalnızca fiziki bir kapasite artışı olmadığını vurgulayarak, “Makine üretiminin ötesine geçiyoruz. Yazılım, dijitalleşme ve kullanıcı deneyimini üretim süreçlerimizin merkezine alıyoruz. TEKNOSAB’daki yeni tesisimiz, yüksek teknolojili ve entegre çözümler geliştirdiğimiz bir merkez olacak” diye konuştu.

Küresel rekabet gücü ve mühendislik derinliği artacak

TEKNOSAB yatırımı, şirketin sürdürülebilirlik hedefleriyle de örtüşüyor. 2021’de başlatılan ve 2022’de devreye alınan çatı üstü güneş enerjisi santrali sayesinde doğa dostu olmayan enerji tüketimini yüzde 99 oranında azaltan Akyapak Makine, yeni tesisinde de çevre dostu üretim modelini esas alacak. “Olağanüstü müşteri deneyimi ve sürdürülebilir üretim, stratejimizin iki temel ayağı” diyen Akyapak, verimlilik, hassasiyet ve dayanıklılığı artıran teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Akyapak Makine, TEKNOSAB’daki teknoloji üssüyle yalnızca kapasitesini değil, küresel rekabet gücünü ve mühendislik derinliğini de artırmayı hedefledi. Yeni yatırımın, şirketin ihracat performansına ve Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim vizyonuna önemli katkı sağlaması hedeflendi. Akyapak, proje tipi üretim modelini inovasyon kültürüyle desteklediklerini belirterek, her özel siparişi yeni bir Ar-Ge süreci olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Şirketin Ar-Ge Merkezi bünyesinde bugüne kadar 20 patent ve 8 tasarım tescili alınırken, TÜBİTAK destekli 16 proje yürütüldü. Parçadan yazılıma kadar yerli üretim anlayışıyla hareket eden firma, kendi makinelerini ithalata ihtiyaç duymadan geliştirebilme yetkinliğiyle rekabette ayrıştı.