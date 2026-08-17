Akyapı Air Cargo, hava kargoda paket gönderi hacmini %50 artıracak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Akyapı Air Cargo, Akyapı Şirketler Grubu’nun 35 yılı aşkın lojistik deneyimini hava kargo operasyonlarındaki uzmanlığıyla birleştirerek Kayseri’yi uluslararası lojistik ağında daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyor. Şirket; kapıdan kapıya ekspres kurye, hava kargo, ithalat ve ihracat hizmetlerinin yanı sıra yurt dışındaki acente ağı ile uçtan uca lojistik çözümler sunuyor. Akyapı Air Cargo’nun hava kargo operasyonlarındaki önemli adımlarından biri de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından verilen IATA Cargo Agent akreditasyonunu alması oldu. Şirket, gerekli eğitim ve sertifikalarla operasyonel yetkinliğini de güçlendiriyor.

2026 hedefi bin 500’ün üzerinde gönderi

Akyapı Air Cargo, hava kargo operasyonlarında büyümesini sürdürmeyi planlıyor. Şirket, 2025 yılında yaklaşık bin paket ve kargo gönderisi gerçekleştirirken, 2026 yılı için bu rakamı bin 500 gönderinin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Hava kargo sektörünün dünya genelindeki büyüme potansiyeline dikkat çeken Ömer Aksoy, Akyapı Air Cargo’nun büyüme stratejisinde güçlü hava yolu iş birliklerinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Aksoy, “Türk Hava Yolları, Pegasus, AJet, Corendon Airlines ve SunExpress gibi Türkiye’nin önde gelen hava yolu taşıyıcılarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri, Kayseri’den ulusal ve uluslararası pazarlara erişim kabiliyetimizi önemli ölçüde güçlendiriyor. Bu güçlü taşıyıcı ağını; yurt dışı acente yapılanmamız, ön ve son taşıma kabiliyetimiz, IATA akreditasyonumuz ve Akyapı Şirketler Grubu’nun 35 yılı aşkın lojistik tecrübesiyle bir araya getirerek müşterilerimize daha geniş, hızlı ve rekabetçi bir hizmet ağı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Akyapı Air Cargo’nun yalnızca gönderi adetlerini artırmayı değil, Kayseri’nin hava kargo alanındaki rolünü de büyütmeyi hedeflediğini ifade eden Aksoy, “Kayseri’yi Anadolu’nun önemli hava kargo çıkış noktalarından biri haline getirirken, uzun vadede Türkiye merkezli, global ölçekte güçlü ve rekabetçi bir hava freight forwarder olarak uluslararası pazarda kalıcı bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Havalimanı’nda lojistik merkez

Akyapı Şirketler Grubu bünyesinde Kayseri Havalimanı Kargo Terminali’nin işletmesini gerçekleştiren Akyapı Lojistik, Anadolu’nun hava kargo kapasitesinin artırılmasına yönelik altyapısıyla dikkat çekiyor. Terminal, A Tipi Yetkili Acente sertifikasının yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hava kargo operasyonlarını kapsayan RA3 sertifikasına da sahip.

Akyapı Şirketler Grubu Satış ve Pazarlama Direktörü Ömer Aksoy, şirketin hava kargo faaliyetlerinin arkasındaki en önemli gücün grubun uzun yıllara dayanan lojistik deneyimi olduğunu belirtti.