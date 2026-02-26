Alışan, akıllı lojistik çözümlerle büyüyecek

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Alışan Lojistik, 2026 yılına 2025’te atılan stratejik adımların somut sonuçlarını almaya başladığı güçlü bir ivmeyle girdi. CEO Damla Alışan, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen altyapı yatırımları, dijitalleşme projeleri ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm çalışmalarının operasyonel verimliliğe olumlu yansıdığını söyledi.

Yılın başındaki en önemli gelişmenin sürdürülebilirlik alanındaki performansın uluslararası ölçekte teyit edilmesi olduğunu belirten Alışan, şirketlerin çevresel etkilerini, etik yönetim anlayışlarını, insan hakları performanslarını ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarını değerlendiren platformlardan EcoVadis’in 2025 sonuçlarında önemli bir başarı elde ettiklerini ifade etti. UN Global Compact imzacısı bir şirket olarak sürdürülebilirlik puanını 56’dan 72’ye yükselttiklerini ve “Gümüş Madalya” almaya hak kazandıklarını kaydeden Alışan, bu gelişmeyi yalnızca bir ödül olarak değil, doğru stratejide ilerlediklerinin ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımının uluslararası standartlarda karşılık bulduğunun göstergesi olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

2026’da odak: veri, izlenebilirlik ve insan

Alışan, 2026 yılında odağın veriyle yönetilen, yalınlaştırılmış ve uçtan uca izlenebilirlik sağlayan akıllı lojistik çözümleri olduğunu vurguladı. Hedeflerinin yalnızca operasyonları dijitalleştirmek değil; karar alma süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran ve müşterilere gerçek zamanlı şeffaflık sunan entegre bir yapı kurmak olduğunu söyledi. Alışan, karbon azaltım projeleri, enerji verimliliği yatırımları ve çevreci filo dönüşümünü daha da ileri taşıyacaklarını ifade etti. Dönüşümü yaratanın teknoloji değil, o teknolojiyi doğru stratejiyle kullanan insan kaynağı olduğuna inandıklarını kaydeden Alışan, 2026’da en önemli yatırım kalemlerinden birinin yine insan olacağını söyledi. Dijital yetkinlikleri artıran eğitim programları, çapraz fonksiyonlu çevik ekip yapıları ve veri odaklı karar kültürüyle organizasyonu daha esnek ve daha dirençli hale getirdiklerini belirtti.

Verimlilik ve teknoloji çift haneli artış getirdi

Şirket, 2025 yılını finansal büyümenin ötesinde stratejik hedeflerle uyumlu, dengeli ve operasyonel açıdan güçlü bir performansla tamamladı. 2024’e kıyasla iş hacminde çift haneli oranlara yaklaşan istikrarlı bir artış sağlandı. Bu büyüme yalnızca kapasite artırımıyla değil; süreç verimliliği ve teknoloji yatırımlarıyla desteklendi.

Dijitalleşme projeleri kapsamında operasyonlarda kağıtsız süreç oranı artırılırken, veri temelli planlama altyapısı güçlendirildi ve hatasız operasyon oranı yükseltildi. Çevreci filo dönüşümü ve intermodal taşımacılığa verilen stratejik öncelik sayesinde karbon emisyonları yüzde 16,08 oranında azaltıldı. Toplam depolama kapasitesi Türkiye genelinde 292.000 metrekareye ulaştı. Gebze-Muallimköy’de devreye alınan 23.000 metrekare kapalı alana ve 33.000 Euro palet kapasitesine sahip tesis, Derince Gümrüğü’ne bağlı gümrüklü ve serbest depolama hizmetlerini aynı çatı altında sunmaya başladı. Gebze-Pelitli ve İstanbul-Hadımköy’de toplam yaklaşık 30.000 metrekarelik yeni alan operasyon ağına dahil edilirken, Sakarya-Arifiye’de 10.000 metrekarelik çok kullanıcılı serbest depo yatırımı tamamlandı.

PSA ortaklığı büyümeyi hızlandırdı

2023 yılında PSA International ile kurulan stratejik ortaklık, şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Damla Alışan, bu birliktelik sayesinde daha gelişmiş, uçtan uca izlenebilir ve entegre lojistik hizmetler sunan bir yapıya ulaşıldığını vurgulayarak, “Alışan’ın Türkiye’deki güçlü operasyonel altyapısı ile PSA’nın tedarik zinciri çözümleri kolu PSA BDP’nin global ağı ve kargo çözümleri uzmanlığı birleşerek hizmet portföyünün genişlemesini ve müşteri tabanının uluslararası ölçekte derinleşmesini sağladı. Operasyonel kapasite daha ölçeklenebilir bir yapıya taşınırken, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları daha güçlü bir stratejik çerçevede hız kazandı” diye konuştu.