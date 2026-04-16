Ankara; Türkiye Kalkınma Yolu projesi üzerinde lojistik bir merkeze dönüşecek

MEHMET KAYA - ANKARA

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre Ankara İntermodal Lojistik Projesiyle, Orta Koridor üzerinde ve Basra Körfezinden Avrupa’ya uzanan Irak-Türkiye Kalkınma Yolu projesi üzerinde bir lojistik merkez yapma hedefine odaklanıyor.

Bu kapsamda, stratejik konumlandırma, mekânsal ve fiziksel entegrasyon, sayısal ve kurumsal entegrasyon eksenlerinde gelişme planının amaçları oluşturuldu. Bu eksenler içinde, sayısal entegrasyonla ulusal veri merkezi haline getirme, intermodal (yük boşaltılmadan, konteyner içinde farklı modlarla taşıma) kapasiteyi artırma, kara-demiryolu-hava taşımacılığının bütünleşik tasarlanabilmesi, alan olarak genişleme, gümrük, taşıyıcı ve yük verenlerin tek platformda buluşturma, sürdürülebilirlik amaçlanıyor. Proje, 2 milyon metrekarelik bir alana genişleyerek “kuru liman” statüsü almayı da kapsıyor.

Coğrafi konum avantajı

Ankara’nın coğrafi konumunun, bu tür bir yapılanmayı desteklemek için çok önemli avantaj sağladığı belirtildi. EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre, OSB ve üretim merkezleri bağlantısı kombine taşımacılık imkanı, iç bölgelere dağıtım imkanı ulusal koridorlar açısından entegrasyonu güçlendirecek. Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Avrupa-Asya arasındaki ulaşımda Ankara’nın kilit konumunun, Mersin ve Karadeniz limanlarıyla bağlantı sayesinde, intermodal bir yapılanmanın mümkün olduğu vurgulandı.

Merkezinde yeniden yapılandırılmış lojistik üssüyle Ankara’nın “mega lojistik merkezi” olabileceği belirtilen projenin Ankara havalimanı, savunma sanayii şirketleri ve OSB’leri, faaliyette olan OSB’lerle bağlantısı nedeniyle stratejik önemine vurgu yapıldı. Bu avantajların Ankara Lojistik Üssü’nün genişletilip, intermodal, kuru liman statüsünde, sayısallaşmış, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve 2 milyon metrekareye büyütülmesiyle tam olarak kullanılabileceği kaydedildi.