ARC Grup, Çin'den Avrupa'ya lojistik köprüsünü Türkiye'den kuruyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Küresel ticaret rotalarının yeniden şekillendiği dönemde Türkiye, Çin ile Avrupa arasındaki yük hareketinde stratejik bir lojistik merkez olma yolunda ilerliyor. Bu doğrultuda yatırımlarını artıran ARC Grup, kara, deniz, hava ve demiryolunu entegre eden taşımacılık modeliyle Çin kaynaklı yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını sağlayan altyapısını güçlendiriyor. ARC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirterek, bu hatta Türkiye’nin üstleneceği rolün giderek artacağını söyledi. Çin’den gelen ürünlerin Türkiye’de işlenmesinin ya da Türkiye üzerinden transit olarak Avrupa’ya taşınmasının önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını ifade eden Arabacı, lojistik altyapısını da bu gelişmeye göre şekillendirdiklerini kaydetti. Arabacı, “Çin’den alınan ürünleri transit olarak Avrupa’ya aktarıyoruz. Gelecekte İpek Yolu üzerindeki demiryolu taşımalarının da daha güçlü hale geleceğini öngörüyoruz. Kara yolu bağlantımızı kurduk ve operasyonlara başladık. Uzun vadede ticaretin önemli bölümünün Türkiye üzerinden geçeceğine inanıyoruz. Çin’den gelen ürünler ya Türkiye’de işlenecek ya da Türkiye üzerinden transit geçecek. Biz de bu lojistik köprünün altyapısını oluşturuyoruz” dedi.

Avrupa’da şirketleşti

ARC Grup’un Avrupa yapılanmasının yalnızca yeni bir taşıma hattı oluşturmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Arabacı, Çekya merkezli ARCLOG Europe organizasyonuyla Avrupa içi operasyonları doğrudan yönettiklerini söyledi. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya’da faaliyetlerini genişleten şirket, Bulgaristan’daki yapılanmasıyla da Avrupa’daki operasyonel gücünü artırıyor. Avrupa’da toplam 20 araçlık aktif filoya ulaşan grup, önümüzdeki dönemde Avrupa içindeki araç sayısını daha da artırmayı hedefliyor. Avrupa’da kurulan şirket yapısının, Türkiye’den Avrupa’ya taşınan yüklerin sınır geçişinden sonraki dağıtımında da şirkete doğrudan kontrol imkânı sağladığını belirten Arabacı, özellikle Orta Avrupa’nın Türk ihracatçısı açısından önemli bir dağıtım merkezi haline geldiğini söyledi.

Kapıkule’ye uzanan lojistik altyapı

ARC Grup, Avrupa’daki büyüme stratejisini Türkiye’deki lojistik yatırımlarıyla da destekliyor. İstanbul’da ikinci şube ve Edirne şubesini devreye alan şirket, Çerkezköy’de 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik depo ve lojistik garaj yatırımı gerçekleştirdi. Çerkezköy’deki merkezde gümrük işlemleri tamamlanan ihracat yükleri doğrudan Kapıkule’ye sevk edilerek sınır geçiş sürelerinin optimize edilmesi hedefleniyor. Bursa’da ise 12 dönümlük garaj alanı ve 10 bin metrekarelik depo kapasitesiyle operasyonların önemli bir bölümü yönetiliyor. Grup genelinde 700 kişilik istihdam sağlayan ARC Grup, 300 TIR ve 80 express araçtan oluşan filosuyla hizmet veriyor. Kiralık araçlarla da kapasite esnekliği sağlayan şirket, özellikle ihracatın yoğunlaştığı dönemlerde ortaya çıkan ani taşıma ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebiliyor.

Otomotiv taşımalarının payı yüzde 40

ARC Grup’un toplam iş hacminde karayolu taşımacılığı yüzde 70, denizyolu ise yüzde 25 pay alıyor. Şirket, farklı taşıma modlarını bir araya getiren multimodal çözümlerle müşterilerinin zaman ve maliyet beklentilerine cevap vermeye çalışıyor. Müşteri portföyünün yaklaşık yüzde 40’ını otomotiv sektörünün oluşturduğunu belirten Arabacı, özellikle üretim zincirinde zaman kaybının yüksek maliyetlere yol açtığı otomotiv sektöründe hızlı teslimatın kritik önem taşıdığını söyledi. ARC Grup, acil ve yüksek değerli otomotiv parçalarında handcarry hizmeti de sunuyor. Şirket, Avrupa’ya 24 saat, diğer küresel destinasyonlara ise 48 saat içinde teslimat gerçekleştirebiliyor. Otomotivin yanı sıra gıda ve makine sanayinde de faaliyet gösteren grubun profil, alüminyum ve kimya sektörlerindeki iş hacminin de artış eğiliminde olduğu belirtiliyor. ARC Grup son beş yılda ortalama yüzde 15 büyüme kaydederken, Avrupa merkezli operasyon modeliyle bu büyüme ivmesini artırmayı hedefliyor.

Yeşil lojistik ihallerde avantaj sağlıyor

Avrupa pazarında karbon emisyonu kriterlerinin giderek daha belirleyici hale geldiğine dikkat çeken Arabacı, ARC Grup’un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Lojistik Belgesi’ni almaya hak kazanan sayılı firmalar arasında yer aldığını belirtti. Filonun tamamının Euro 6 normunda araçlardan oluştuğunu ifade eden Arabacı, sürdürülebilirlik odaklı yatırımların devam edeceğini söyledi. Yeşil Lojistik Belgesi’nin yalnızca çevresel açıdan değil, ticari açıdan da avantaj sağladığını belirten Arabacı, belge sayesinde teşviklerden yararlanma imkânı elde ettiklerini ve global şirketlerin ihalelerinde rekabet güçlerinin arttığını kaydetti.

Arabacı, son yıllarda yükselen finansman maliyetleri, KDV uygulamalarındaki değişiklikler ve yabancı firmalarla rekabet koşullarındaki eşitsizliğin yerli taşımacıyı zorladığını söyledi. Avrupa’daki lojistik şirketlerinin yaklaşık yüzde 2 faiz oranıyla 5 yıl vadeli araç finansmanı sağlayabildiğini belirten Arabacı, Türkiye’de kredi maliyetlerinin yüzde 40-45 seviyelerine kadar çıktığını söyledi. Bu farkın filo yatırımlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Arabacı, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle Türk taşımacılarının araçlarını yenilemekte zorlandığını kaydetti.