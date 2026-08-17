ARC Grup, Türkiye'yi Çin-Avrupa taşımacılığının merkezine taşıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Küresel ticaret rotalarının yeniden şekillendiği dönemde Türkiye, Çin ile Avrupa arasındaki yük hareketinde stratejik bir lojistik merkez olma yolunda ilerliyor. Bu doğrultuda yatırımlarını artıran ARC Grup, kara, deniz, hava ve demiryolunu entegre eden taşımacılık modeliyle Çin kaynaklı yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırılmasını sağlayan altyapısını güçlendiriyor. ARC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, Çin ile Avrupa arasındaki ticaret hacminin büyümeye devam ettiğini belirterek, bu hatta Türkiye’nin üstleneceği rolün giderek artacağını söyledi. Arabacı, “Çin’den alınan ürünleri transit olarak Avrupa’ya aktarıyoruz. Gelecekte İpek Yolu üzerindeki demiryolu taşımalarının da daha güçlü hale geleceğini öngörüyoruz. Kara yolu bağlantımızı kurduk ve operasyonlara başladık. Uzun vadede ticaretin önemli bölümünün Türkiye üzerinden geçeceğine inanıyoruz. Çin’den gelen ürünler ya Türkiye’de işlenecek ya da Türkiye üzerinden transit geçecek. Biz de bu lojistik köprünün altyapısını oluşturuyoruz” dedi.

Avrupa operasyonları teslimat hızını artırıyor

Şirketin Avrupa yapılanmasının yalnızca yeni bir taşıma hattı oluşturmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Arabacı, Çekya merkezli ARCLOG Europe organizasyonuyla Avrupa içi operasyonları doğrudan yönettiklerini söyledi. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya’da faaliyetlerini genişleten şirket, Bulgaristan’daki yatırımlarıyla da aktif filo kapasitesini artırdı. Orta Avrupa’nın otomotiv tedarik zinciri açısından kritik bir dağıtım merkezi olduğuna işaret eden Arabacı, “Avrupa’da kurduğumuz şirket yapısı ve araç yatırımlarımız sayesinde transit sürelerini kısaltıyor, operasyonel kontrolü doğrudan sağlıyoruz. Bu yapı özellikle otomotiv sektörünün hız ve süreklilik beklentilerine güçlü yanıt veriyor” ifadelerini kullandı.

Sınır ve depo yatırımlarıyla operasyonel verimlilik

ARC Grup, Avrupa operasyonlarını Türkiye’deki lojistik altyapı yatırımlarıyla destekliyor. İstanbul ve Edirne’de açılan şubeler ile Çerkezköy’de kurulan lojistik merkez sayesinde gümrük işlemleri tamamlanan yükler doğrudan Kapıkule’ye yönlendirilirken, sınır geçiş süreleri de optimize ediliyor. Bursa’da devreye alınan depo ve garaj yatırımı ise otomotiv üretiminin yoğun olduğu bölgede operasyonel kapasiteyi güçlendiriyor. 300 TIR ve 80 express araçtan oluşan filosuyla hizmet veren ARC Grup, ihracat yüklerinde hızlı ve esnek çözümler sunarken, ani kapasite ihtiyaçlarına da kısa sürede yanıt verebiliyor. Müşteri portföyünün yaklaşık yüzde 40’ını otomotiv sektörünün oluşturduğunu belirten Arabacı, zaman hassasiyeti yüksek taşımalarda karayolunun yanı sıra deniz, hava ve demiryolunu kapsayan multimodal çözümler sunduklarını, acil ve yüksek değerli otomotiv parçalarında ise handcarry hizmetiyle üretim hatlarının kesintisiz çalışmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Yeşil lojistik hedefiyle büyüyor

Avrupa pazarında sürdürülebilirlik kriterlerinin giderek daha belirleyici hale geldiğini vurgulayan Fahrettin Arabacı, ARC Grup’un Yeşil Lojistik Belgesi’ne sahip sayılı firmalar arasında yer aldığını belirterek, şirketin büyüme stratejisinde çevreci taşımacılık uygulamalarının önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Bu yaklaşımın hem Avrupa pazarındaki rekabet gücünü artırdığını hem de müşterilerin karbon ayak izi hedeflerine katkı sağladığını kaydetti.