ARC Grup/Arabacı: Lojistikte rekabet eşitsizliği derinleşiyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

ARC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, taşımacılık ve lojistik sektöründe son yıllarda artan finansman maliyetleri, KDV uygulamaları ve yabancı firmalarla rekabet koşullarındaki eşitsizliğin yerli taşımacıları zorladığını belirtti. Sektörün yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Arabacı, mevcut ekonomik iklimde yatırım yapmanın giderek daha riskli hale geldiğini ifade etti. Avrupa’daki lojistik firmalarının yaklaşık yüzde 2 faiz oranıyla, 5 yıl vadeli araç finansmanı sağlayabildiğini belirten Arabacı, Türkiye’de ise kredi maliyetlerinin yüzde 40-45 seviyelerine kadar çıktığını söyledi. Bu durumun araç yenilemeyi neredeyse imkânsız hale getirdiğini kaydeden Arabacı, özellikle Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri plakalı araçların Türkiye hattındaki varlığının son yıllarda ciddi şekilde arttığını belirtti.

Araç yenileyemeyen sektör bakım maliyetine boğuldu

Yabancı firmaların düşük finansman maliyetleri sayesinde filolarını hızla yenilediğini, Türk firmalarının ise yüksek faiz nedeniyle yatırım yapamadığını dile getiren Fahrettin Arabacı, “Rekabet aynı zeminde değil. Onlar düşük maliyetle araç alıyor, biz mevcut araçları döndürmeye çalışıyoruz” dedi. Geçmişte araçlarını 3-4 yıllık garanti süresi dolmadan yenileyebildiklerini ifade eden Arabacı, bugün finansmana erişim sıkıntısı nedeniyle filoların yaşlandığını söyledi. Garanti süresi dolan araçlarda bakım ve servis giderlerinin katlandığını belirten Arabacı, elektronik sistemlerin artmasıyla birlikte küçük arızaların bile yüz binlerce liraya mal olabildiğini kaydetti.

KDV uygulaması nakit akışını bozuyor

Arabacı, KDV mahsup sistemindeki değişikliklerin de yatırım yapan firmaları zorladığını söyledi. Arabacı, önceki sistemde araç alımında ödenen KDV’nin daha hızlı mahsup edilebildiğini hatırlattı. Öte yandan Arabacı, ana faaliyet konusu lojistik olmayan bazı firmaların KDV avantajlarından yararlanmak amacıyla sektöre girdiğini, bunun da kapasite fazlası ve fiyat baskısı yarattığını aktardı. Arabacı, ana faaliyet alanı taşımacılık olmayan firmaların KDV iadelerinin 12 aya yayılmasının daha doğru olacağını bildirdi. Sektörde taşımaların devam ettiğini ancak kârlılığın ciddi şekilde düştüğünü belirten Arabacı, maliyet avantajlarının fiyat kırma yoluyla müşteriye yansıtıldığını ve sektörün kendi kârlılığını aşındırdığını söyledi.